Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple metrelerce sürükledi.
KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı.
ARABAYA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ
Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple 48 HG 669 plakalı aracının arkasında 150 metre sürükledi.