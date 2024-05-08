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Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir şahıs, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple metrelerce sürükledi. O anlar saniye saniye kaydedildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrasında Orhan S.'yi aracının arkasına bağlayıp sürükleyen otomobil sürücüsü Şaban T.'nin, sevkedildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 12:57 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 01:23
Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı 1

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple metrelerce sürükledi.

Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı 2

KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı.

Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp 150 metre sürükledi

Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı 3

ARABAYA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ

Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple 48 HG 669 plakalı aracının arkasında 150 metre sürükledi.

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