Akıllara durgunluk veren olay! Köpeğine zarar veren adamı otomobile bağlayıp metrelerce sürükledi | Bakan açıkladı: Şüpheli tutuklandı

Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple metrelerce sürükledi.

Antalya 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı.