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Bursa'da korkutan yangın: Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek alevler gökyüzünü sardı. Yangın ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 19:10 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 19:10
Bursa’da korkutan yangın: Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'nde faaliyet gösteren hurda deposunda çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm ürünleri toplayan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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