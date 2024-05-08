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Fenerbahçe'de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal'a şok sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor. Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan sarı lacivertliler, son olarak ligde de havlu atmak üzere. Takım içerisinden ve taraftarlardan İsmail Kartal ve Ali Koç'e eleştiriler var. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 15:41 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 15:41
Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve ligin bitimine üç hafta kala Galatasaray'la aradaki puan farkı 6'ya çıktı.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Bu sonucun ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar çıldırdı. Sosyal medyada ve sokaklarda isyan bayrağını açan Fenerbahçeli futbolseverler, başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Fotomaç'ın haberine göre Her iki isim için de "Derhal istifa edin, bu kulüpten defolun gidin" tezahüratları yapıldı, mesajlar paylaşıldı.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR

Futbolseverler, özellikle başkan Ali Koç'tan yapılacak seçimde yeniden aday olmamasını istemedi.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Ülker Stadı'nın önünde istifa tezahüratları yapan taraftarlar, "Sakın aday olma. 6 sezondur takımı mahvettin. Senin yüzünden yüzümüz gülmüyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

İsmail Kartal'a da sert sözlerle yüklenen Fenerbahçe'ye gönül verenler, "Fenerbahçe'nin geleceği için istifa etmelisin. İstifa da bir hizmettir. Sen bu takımın hocası değilsin" sözleriyle öfke kustular.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

MORALLER BOZUK

Konyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün başladı.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Futbolcuların yüzünden düşen ise bin parçaydı. Moralleri bozuk olan sarı- lacivertlilerde Konya karşılaşmasında forma giyen isimler rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Diğer isimler ise ısınma hareketleri sonrasında taktik çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

DERBİDE TARAFTAR OLACAK

Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar tribünden izleyebilecek.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Karşılaşmanın biletleri ise önümüzdeki hafta satışa çıkacak.

Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

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