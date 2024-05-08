Fenerbahçe’de isyan! Ali Koç ve İsmail Kartal’a şok sözler

Fenerbahçe , Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve ligin bitimine üç hafta kala Galatasaray'la aradaki puan farkı 6'ya çıktı.

Bu sonucun ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar çıldırdı. Sosyal medyada ve sokaklarda isyan bayrağını açan Fenerbahçeli futbolseverler, başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı.

Fotomaç'ın haberine göre Her iki isim için de "Derhal istifa edin, bu kulüpten defolun gidin" tezahüratları yapıldı, mesajlar paylaşıldı.