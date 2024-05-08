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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 8 Mayıs 2024

Zeki kadınlar

ZEKA sadece akademik başarı veya IQ puanlarıyla ilgili değildir. Zekanın farklı türleri vardır ve herkes kendine göre zekidir. İşte kendi zekanızı geliştirmenize yardımcı olabilecek son derece zeki kadınların 10 alışkanlığı:
MERAK:
Çevrelerini ve ilgilerini çeken şeyleri merak ederler.
SORU SORMAK:
Cevap ararlar ve bilgi edinmek için başkalarıyla etkileşime girerler.
OKUMA:
Doyumsuz okuyuculardır ve sürekli bilgi ararlar.
ZORLUKLARI KUCAKLAMAK:
Yeni durum ve sorunların üstesinden gelmek için becerilerini ve deneyimlerini kullanırlar.
DÜŞÜNME:
İçgörü kazanmak için olumlu akıl yürütme ve meditasyonla meşgul olurlar.
HAYAL GÜCÜ:
Yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak için hayal güçlerini kullanırlar.
YALNIZLIK:
Düşünmek, meditasyon yapmak ve kendilerini yeniden yaratmak için yalnız zaman geçirirler.
SOSYALLEŞME VE AĞ KURMA:
İnsanların ve ilişkilerin önemini anlarlar.
SIKI OYNAMAK:
İş ve sosyal yaşam arasında denge kurarlar ve hobilerinden keyif alırlar.
GERİ VERMEK:
Topluma geri vermenin ve başkalarına yardım etmenin önemini anlarlar.
Unutmayın, zeka bu alışkanlıklar aracılığıyla geliştirilebilir ve beslenebilir. Bu alışkanlıklara sahip olmak son derece zeki bir kadın olmanıza yardımcı olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bir kadın bir erkekten etkilendiğinde normalden daha yüksek bir tonda konuşur.
Geceleri en çok uyanılan saat 03.44'tür.
Mavi renk beynin rahatlatıcı hormonlar salgılamasına neden olur.
Birisi sizinle göz teması kurduğunda konuşmanın %60'ı sıkılıyor, %80'i sizden etkileniyor ve %100'ü ise sizi tehdit ediyor.
Size yalan söyleyen insanlar yukarıya ve sollarına bakma eğilimindedir.
Yaratıcı zekaya sahip insanlar geceleri uykuya dalmakta daha zorlanırlar.

TESPİTLİ YORUM
Halı saha maçlarında direkt defansa geçen adam evlenilecek adamdır.
Sorumluluk sahibi, şov yapmayı sevmeyen, rasyonel adamdır çünkü.

GÜLÜ YORUM
@harunkaban Kan tahlili vermiştim.
Sonuçlara e-nabızdan baktım, sonra düşük olan değerlere google'dan baktım.
Böbrek yetmezliği, kanser ve tüberküloz olabileceğim sonucu çıkardım.
Doktoru aradım, tahliller gayet iyi dedi. 6 yıl boşuna okumuyorlar demek ki.

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