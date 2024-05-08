Türkiye’den Gazze’ye bir yardım gemisi daha! Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

'BÖLGENİN İSTİKRARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater de, Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin iki ülke arasındaki ortak vizyonun göstergesi olduğunu kaydederek, "Katar Devleti olarak kardeş Türkiye'nin üstlendiği ve yapmakta olduğu tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Dünyada milyonların yararlanabileceği birçok konuda da Türkiye ile iş birliği içindeyiz. Katar Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gelişmekte olan stratejik ilişkilerin varmış olduğu düzeyden de son derece gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kaldı ki bu ilişkilerin beslendiği güç; karşılıklı olarak iş birliği ve dayanışmadan kaynaklanmaktadır. İki kardeş halk arasında ortak paydalarımız sayısızdır. Ortak çıkarlarımız, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda iş birliğimiz devam etmekte. Bu anlamda, bu hususu her vesileyle vurgulamaktayız. Bu operasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.