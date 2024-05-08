Serenay Sarıkaya'nın olaylı galası! Reklam aşkı iddialarına sinirlendi! Sosyal medyada yerden yere vuruldu! Kahkahası tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Ünlü çiftten Sarıkaya, dün akşam dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisinin galasına katıldı. Galada giydiği kıyafetten attığı kahkahaya kadar olay olan Sarıkaya, beklemediği anda "Mert Demir'le yaşadığınız reklam aşkı mı?" sorusu karşısında da sinirlendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...