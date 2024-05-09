Türkiye'deki yaklaşık 16 milyon emekli, Temmuz ayında uygulanacak maaş zammını merakla bekliyor. Bu dönem, emekliler için hem umut verici hem de soru işaretleriyle dolu bir süreç olarak öne çıkıyor. Zam oranları, ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecekken, emeklilerin alacağı ek iyileştirmeler de büyük bir merak konusu. Temmuz zammının kök maaşlara ve taban aylıklara nasıl yansıtılacağı, emeklilerin mali durumlarını doğrudan etkileyecek önemli bir faktör.
Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Temmuz zammı, emekli aylıklarında önemli değişikliklere yol açacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacakken, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ek olarak, refah payı ve taban aylık artışı gibi faktörler de masaya yatırılacak. İşte, bu artışların detayları ve nasıl uygulanacağına dair merak edilen soruların yanıtları...
%4 EK ÖDEME DAHİL EDİLİYOR
Emekli aylığı, çalışanların ilk işe giriş tarihinden emeklilik başvurusu yaptığı tarihe kadar tüm kazançları hesaba katılarak belirleniyor. Bu aylık tutarı emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altında yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave edilerek emeklinin hesabına yatırılıyor.
Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı, belirlenen taban aylığın altındaysa Hazine tarafından bir destek ödemesi yapılıyor. Bu ödeme e-Devlet'te '5510 Ek 19 Miktarı' olarak görülüyor.