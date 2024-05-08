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Hafta sonuna dikkat! Yağış geliyor... Meteoroloji paylaştı | Ankara, İstanbul, İzmir... | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre, yurt genelinde devam eden sıcak hava hafta sonu yerini soğuk hava ve yağışlı bir havaya bırakacak. Cuma günü Ankara, İstanbul ve İzmir dahil ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürülüğünün 5 günlük hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 15:00 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 15:09
Hafta sonuna dikkat! Yağış geliyor... Meteoroloji paylaştı | Ankara, İstanbul, İzmir... | HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre, yurt genelinde devam eden bahar havası, hafta sonu yerini soğuk hava ve yağışlara bırakacak.

YAĞIŞLI HAVA CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışlı hava Cuma günü öğleden sonra başlayacak ve Cumartesi günü öğlene kadar aralıklı olarak devam edecek.

Yağışların en şiddetli Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporu ve 5 günlük hava durumu hartiası...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
İşte bölge bölge hava durumu

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için 5 günlük hava tahmin haritasını da paylaştı.

9 Mayıs hava durumu

10 Mayıs hava durumu

11 Mayıs hava durumu

12 Mayıs hava durumu

13 Mayıs hava durumu

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