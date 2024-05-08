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İsrail gazetesi ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değil’ diyerek duyurdu! Ateşkes görüşmelerinin perde arkasında ne var? Netanyahu Biden’ı mı seçecek Ben Gvir’i mi?

Kahire’deki ateşkes görüşmelerine rağmen soykırımcı İsrail ordusu Refah’ta bombardımana başlarken İsrail basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Haaretz gazetesi, “Ateşkes görüşmeleriyle ilgili hiçbir şey göründüğü gibi değil” dedi ve Kahire’deki görüşmelerin perde arkasını yazdı. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir arasında kaldığını belirtti. Peki, ateşkes görüşmelerinin perde arkasında ne var?

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 11:10 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 11:44
İsrail gazetesi ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değil’ diyerek duyurdu! Ateşkes görüşmelerinin perde arkasında ne var? Netanyahu Biden’ı mı seçecek Ben Gvir’i mi?

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Soykırımcı İsrail, Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerini bir kez daha sabote etti ve Hamas kabul etmesine rağmen ateşkesi reddederek Refah'a saldırı başlattı. Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş bir buçuk milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta siyonist bombardıman sürerken Kahire'de ise ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

NETANYAHU'NUN ÜÇ ÇIKMAZI

İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in ateşkes anlaşması için müzakerelere katılırken Refah sınır kapısını geçirmesi hakkında yazdı ve Refah'a saldırı başlatma kararının Kahire'deki müzakerelerle çeliştiğini belirtti. Refah saldırısı ve Kahire'deki müzakerelerle ilgili hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını iddia eden Haaretz, katil Başbakan Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesinin karmaşık siyasi, diplomatik ve askeri sorunlarla baş başa olduğunu yazdı.

SOYKIRIM ORDUSU İLERİ Mİ GİDECEK GERİ Mİ?

İsrail'in saldırısının şu ana kadar sadece Refah sınır kapısına odaklandığını yazan Haaretz, Netanyahu'nun, iktidardaki koalisyonunun baskısı ile Refah'a saldırı kararı aldığını belirtti.

Soykırım ordusunun Refah saldırısı ile açmaya çalıştığı koridorun Akdeniz'e uzanan bölümünün üçte ikisinde Hamas tünellerinin olduğunu belirten Haaretz, "Doğu'da ise Hamas'ın Refah Tugayı var ve şehirde saklanıp roket ve havan topları fırlatıyor. IDF daha ileri mi gidecek yoksa hareketsiz mi kalacak? Hareketsiz kalmak kuvvetleri savunmasız duruma getirir" dedi.

SHIN BET VE MOSSAD ŞEFLERİ KAHİRE'YE NEDEN GİTMEDİ?

Soykırım kabinesinin Kahire'ye Shin Bet ve Mossad şeflerinden oluşan üst düzey müzakere ekibini değil alt düzey bir müzakere heyeti gönderdiğine dikkat çeken Haaretz, ABD'nin ateşkesin ardından savaşın sone ereceğini garanti ettiğini belirtti.

KAHİRE'DEKİ HEYETİN GÖREVİ NETANYAHU'YA BAHANE SAĞLAMAK

Haaretz, "İsrail heyetinin görevi, Hamas'ın cevabında mümkün olduğunca çok eksiklik bulmak ve Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmemesi için bir bahane sağlamaktır. Ancak Amerikalılar ve Mısırlılar, Netanyahu'ya bu bahaneyi vermemekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun olası bir ateşkes anlaşmasını aşırı sağcı ortaklarına ve tabanına pazarlamak zorunda kalacağını belirten Haaretz, bunun imkansız bir görev olduğuna dikkat çekti.

NETANYAHU BIDEN'I MI SEÇECEK BEN GVİR'İ Mİ?

Netanyahu'nun koalisyonundan duyduğu korku ile ateşkes görüşmelerini sonlandırması durumunda bir sonraki adımın Refah'taki saldırıları şehrin merkezine doğru genişletmek olacağını belirtti ve "Biden yönetiminin kırmızı çizgisini aşabileceği yer burası." Dedi.

Refah saldırılarının genişletilmesinin ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını tamamen durdurmasına yol açabileceğini belirten Haaretz, "Netanyahu'nun ertelemeye çalıştığı ikilem de bu; Biden ve Ben Gvir arasında seçim yapmak zorunda olduğu nokta. Bu nedenle Netanyahu kaçınılmaz olanı ertelemeye çalışırken Kahire görüşmelerinin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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