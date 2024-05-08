İsrail gazetesi ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değil’ diyerek duyurdu! Ateşkes görüşmelerinin perde arkasında ne var? Netanyahu Biden’ı mı seçecek Ben Gvir’i mi?

SHIN BET VE MOSSAD ŞEFLERİ KAHİRE'YE NEDEN GİTMEDİ?

Soykırım kabinesinin Kahire'ye Shin Bet ve Mossad şeflerinden oluşan üst düzey müzakere ekibini değil alt düzey bir müzakere heyeti gönderdiğine dikkat çeken Haaretz, ABD'nin ateşkesin ardından savaşın sone ereceğini garanti ettiğini belirtti.

KAHİRE'DEKİ HEYETİN GÖREVİ NETANYAHU'YA BAHANE SAĞLAMAK

Haaretz, "İsrail heyetinin görevi, Hamas'ın cevabında mümkün olduğunca çok eksiklik bulmak ve Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmemesi için bir bahane sağlamaktır. Ancak Amerikalılar ve Mısırlılar, Netanyahu'ya bu bahaneyi vermemekte kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun olası bir ateşkes anlaşmasını aşırı sağcı ortaklarına ve tabanına pazarlamak zorunda kalacağını belirten Haaretz, bunun imkansız bir görev olduğuna dikkat çekti.

NETANYAHU BIDEN'I MI SEÇECEK BEN GVİR'İ Mİ?

Netanyahu'nun koalisyonundan duyduğu korku ile ateşkes görüşmelerini sonlandırması durumunda bir sonraki adımın Refah'taki saldırıları şehrin merkezine doğru genişletmek olacağını belirtti ve "Biden yönetiminin kırmızı çizgisini aşabileceği yer burası." Dedi.

Refah saldırılarının genişletilmesinin ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını tamamen durdurmasına yol açabileceğini belirten Haaretz, "Netanyahu'nun ertelemeye çalıştığı ikilem de bu; Biden ve Ben Gvir arasında seçim yapmak zorunda olduğu nokta. Bu nedenle Netanyahu kaçınılmaz olanı ertelemeye çalışırken Kahire görüşmelerinin mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.