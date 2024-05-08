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Sokak ortasına masa kurdu, kırık şişeyle arkadaşının boğazına saldırdı! Korkunç olayın adresi Bursa!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemal A. (39), evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'ı (58) kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı. Yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerle kendisi de yaralanan Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 00:42 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 00:57
Sokak ortasına masa kurdu, kırık şişeyle arkadaşının boğazına saldırdı! Korkunç olayın adresi Bursa!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemal A. (39), evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'ı (58) kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı. Yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerle kendisi de yaralanan Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Alkol alıp dehşet saçtı!

SOKAK ORTASINA MASA KURDULAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kerimağa sokakta meydana geldi. 39 yaşındaki Kemal A. ile 58 yaşındaki Osman Y. sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ŞİŞEYİ KIRIP BOĞAZINDAN YARALADI

Ardından çıkan kavga sırasında Kemal A., masanın üzerinde bulunan alkol şişesini kırıp arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı. Kavgayı gören komşuları tarafları ayırırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında darp sonucu yaralanan Kemal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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