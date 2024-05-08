Sokak ortasına masa kurdu, kırık şişeyle arkadaşının boğazına saldırdı! Korkunç olayın adresi Bursa!

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Kemal A. (39), evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'ı (58) kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı. Yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerle kendisi de yaralanan Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

SOKAK ORTASINA MASA KURDULAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kerimağa sokakta meydana geldi. 39 yaşındaki Kemal A. ile 58 yaşındaki Osman Y. sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.