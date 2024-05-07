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Bahar'la Evren tam kavuştu derken... Bahar 12. bölüm fragmanı nihayet geldi!

Bahar dizisinin hayranları için üzücü bir haber geldi. 12. bölüm fragmanının yayımlanmaması ve diziye bir süre ara verilmesi bekleyişe son verdi. Ancak, nihayet 12. bölüm fragmanı bugün yayımlandı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 18:44 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:05
Bahar’la Evren tam kavuştu derken... Bahar 12. bölüm fragmanı nihayet geldi!

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Bahar'ın takipçileri için hayal kırıklığı yaşatacak bir haber geldi. Dizinin fragmanının yayımlanmaması nedeniyle merakla beklenen yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusu gündemi meşgul ediyordu. Ancak, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ekran macerasına bir süre ara veriyor. Bu hafta ekranlarda yer almayacak dizinin 12. bölüm fragmanı ise sonunda yayımlandı. İşte Bahar 12. bölüm fragmanı...

BAHAR 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin heyecan dolu yeni bölümünde, Rengin'in cesur hamleleri izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Fragmanda, Rengin tarafından Bahar'a yöneltilen "Ne zaman boşanacaksın?" sorusu, herkesi büyük bir merak içinde bırakıyor. Timur ve Bahar'ın bu durum karşısında verdiği tepkiler ise büyük ilgi çekiyor.

Ancak sürprizler bununla da bitmiyor. Evren Hoca'nın teknesinde uyuyan bir yabancı ile yaşadığı samimi anlar yüzleri gülümsetiyor. Bu gizemli kişinin kim olduğu ve neden orada olduğu ise büyük bir merak konusu haline geliyor.

Bahar, kızı ve Çağla, Evren Hoca'nın yabancı biri ile konuştuğunu görünce merakla izliyor. Bahar'ın yüzündeki hayal kırıklığı ise izleyicilerin duygularına tercüman oluyor.

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin fragmanını https://www.youtube.com/watch?v=HeU0wgxg_yc adresinden takip edebilirsiniz.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada "Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere" cümlelerine yer verildi.

KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'"ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak.

Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.

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