Bahar’la Evren tam kavuştu derken... Bahar 12. bölüm fragmanı nihayet geldi!

Bahar'ın takipçileri için hayal kırıklığı yaşatacak bir haber geldi. Dizinin fragmanının yayımlanmaması nedeniyle merakla beklenen yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusu gündemi meşgul ediyordu. Ancak, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ekran macerasına bir süre ara veriyor. Bu hafta ekranlarda yer almayacak dizinin 12. bölüm fragmanı ise sonunda yayımlandı. İşte Bahar 12. bölüm fragmanı...

BAHAR 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin heyecan dolu yeni bölümünde, Rengin'in cesur hamleleri izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Fragmanda, Rengin tarafından Bahar'a yöneltilen "Ne zaman boşanacaksın?" sorusu, herkesi büyük bir merak içinde bırakıyor. Timur ve Bahar'ın bu durum karşısında verdiği tepkiler ise büyük ilgi çekiyor.

Ancak sürprizler bununla da bitmiyor. Evren Hoca'nın teknesinde uyuyan bir yabancı ile yaşadığı samimi anlar yüzleri gülümsetiyor. Bu gizemli kişinin kim olduğu ve neden orada olduğu ise büyük bir merak konusu haline geliyor.

Bahar, kızı ve Çağla, Evren Hoca'nın yabancı biri ile konuştuğunu görünce merakla izliyor. Bahar'ın yüzündeki hayal kırıklığı ise izleyicilerin duygularına tercüman oluyor.