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İhlas Ne Demek? İhlas Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İhlas ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte İhlas kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 23:47 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 23:47
İhlas Ne Demek? İhlas Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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İhlas kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

İHLAS NE DEMEK?

İhlas, Arapça kökenli bir kelime olup "samimiyet", "dürüstlük", "saflık" gibi anlamlara gelir. İslam inancında "ihlas", bir eylemin sadece Allah'a yöneltilmesi, O'nun rızası için yapılması anlamına gelir. İbadetlerde ihlas önemlidir çünkü kişinin niyeti sadece Allah'a yönelik olduğunda ibadetlerin kabul edilmesi beklenir. Bu kavram, Müslümanlar için önemli bir ilkedir ve ibadetlerin içtenlikle yapılmasını vurgular. İhlas aynı zamanda genel olarak herhangi bir eylemin içtenlikle, samimiyetle yapılmasını ifade eden bir kavram olarak da kullanılabilir.

İHLAS KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

1. isim Temiz sevgi ve yürekten bağlılık.

2. isim Katışıksız, tam doğruluk.

3. isim, din bilimi Kulun ibadet ve davranışlarının içten ve samimi olması.

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