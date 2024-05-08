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İstanbul'da Trabzonspor fırtınası! Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Vavacars Fatih Karagümrük'ü Trabzon'da 3-2 yenen Trabzonspor, İstanbul'da ise sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın rakibi olmaya hak kazandı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 11:02 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 23:33
İstanbul’da Trabzonspor fırtınası! Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu

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Dün akşam Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam ikinci finalist de belli oldu. Rakibi Karagümrük'ü evinde 3-2 yenen Trabzonspor, İstanbul'da elde ettiği sonuçla adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor (ÖZET)

Trabzonspor adını finale yazdırdıTrabzonspor adını finale yazdırdı

Bordo mavililer bu sonuçla sezonu kupaya bir adım daha yaklaştı.

FIRTINA AS KADRO, KARAGÜMRÜK ROTASYONLU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Uğurcan, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Meunier, Fountas, Eren, Umut Güneş, Denswil, Onuachu ilk 11'i ni sahaya sürdü.

Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafktas ise kadrosunda Emre Bilgin, Marcus, Eysseric, Güven Yalçın, Kevin Lasagna, Mendes, Emir Tintiş, Federico, Sangare, Salih Dursun ve Paoletti'ye yer verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor

77' GOOOOL! Trabzonspor'da Umut Bozok, Edin Vişça'dan gelen yaptığı şık vuruşla takımna 4 farklı üstünlüğü getirdi.

GOL | Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor

74' GOOOOL! Trabzonspor, Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

GOL | Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor

69' GOOOOL! Trabzonspor, Enis Bardhi'nin asisti ve Taxiarchis Fountas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

67' Karagümrük'te Kourbelis ve Marcao

61' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Onuachu giren oyuncu Umut Bozok.

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

60' Sakatlık yaşayan Onuachu oyuna devam edemeyecek.

59'Karagümrük'te oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Mendes ve Lasagna giren oyuncular Can ve Emre Mor.

58' Trabzonspor'da Onuachu hava topuna yükselirken rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Bordo - Mavili oyuncunun tedavisi yapılıyor.

54'Sağ kanattan topla gelen Meuner, Visca ile yaptığı verkaç sonrası boş kaldı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Onuachu ise düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL | Karagümrük 0-1 Trabzonspor

54' GOOOL! Trabzonspor Onuachu'nun golü ile 1-0 öne geçti

53' Trabzonspor atağında Visca, hızla yarı sahayı kat etti. Ardından çaprazdan şutunu çekti, ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

51' Güven, Eren ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

50' Sol kanattan topla gelen Fountas bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte boş kalan Visca'nın şutu farklı şekilde auta çıktı.

49' Trabzonspor bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını sürdürüyor.

48' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

45' İkinci yarı başladı!

İlk yarı 0 - 0'lık skorla sonuçlandı.

28' Trabzonspor atağında Fountas'ın orta şut karışımı ceza sahasına gönderdiği top taca çıktı.

27' Trabzonspor şu ana kadar en etkili atağını yaptı. Bordo - Mavililerde Visca'nın ceza sahasına ortasında Fountas, topa istediği gibi vuramadı. Fountas'ın etkili vuramamasında rakibinin de pozisyonunu bozması etkili oldu.

25' Karagümrük'ün İsveçli oyuncusu Rohden, sakatlık nedeniyle yerde kaldı. Oyuncunun tedavisi tamamlandı, oyun yeniden başlayacak.

22' Trabzonspor'da şimdi de Berat, rakibinin sert müdahalesi ile yerde kaldı. Karagümrük, sert bir oyun tercih ediyor..

20' Trabzonspor'da Fountas, peş peşe rakiplerinin sert müdahaleleri ile yerde kaldı.

16' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

15' Mendes kendisini boşa çıkartan Güven'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Lasagna sağ kanattan hareketlenen Paoletti'ye pasını vermek istedi ancak top direkt auta çıktı.

13' Ceccherini sol kanattan hareketlenen Mendes'e uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan taca çıktı.

12' Nazım sağ kanattan topu uzaklaştırmak istedi ancak top Fountas'ın eline çarptı. Hakem oyunu durdurdu.

11' Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan topla çıkan Lasagna önünü boşaltıp ortasını açtı. Penaltı noktasında boşta kalan Güven'in sert şutu üstten auta çıktı.

10' Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunma altı pasın içerisinde topu uzaklaştırdı.

9' Fountas, sol kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

8' Trabzonspor'da Onuachu kendisini yere bıraktı ancak sağlık ekiplerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

7' Ön alan baskısıyla topu alan Valentin Eysseric ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

6' Trabzonspor'da Menuier'in ortasında top Onuachu'ya gelmeden önce defans araya girdi.

1' Maç başladı!

M.Ö. Her iki takım da sahaya çıktı.

M.Ö. Heri ki teknik adam da sahaya beraber çıktı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcısı Selçuk Şahin, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasını takip ederek izledikleri oyuncular hakkında not tuttular.

ONUACHU'DAN SÜPER VURUŞ

Trabzonspor dakikalar 54'ü gösterdiğinde 1-0 öne geçti. Bordo mavililerin Nijeryalı golcüsü Ebere Paul Onuachu, Thomas Meunier'in ortasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLDEN SONRA SAKATLANDI

Fırtına'yı kritik maçta öne geçiren Onuachu, 5 dakika sonra girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Afrikalı yıldı karşılaşmaya devam edemeyince yerini Umut Bozok'a bırakmak zorunda kaldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN BELALISI FOUNTAS

Trabzonspor'un ikinci golü Fountas'tan geldi. Enis Bardhi'nin son çizgide yaptığı asisti geri çevirmeyen Yunan yıldız, takımı adına farkı ikiye çıkardı. Trezeguet'in yokluğunda skor üretmeyi başaran Fountas ilk karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı.

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