Kahtalı Mıçe’den sağlık durumuna ilişkin açıklama! Ateş püskürdü

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile "Felaket Tellalı" olarak anılan Onur Akay, ünlü türkücü Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu açıklamanın ardından 71 yaşındaki ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu paylaşarak şunları söyledi;



"Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."