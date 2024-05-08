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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Önce tanı gerek
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 8 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Önce tanı gerek

Patronum. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz?
BU duruma "Halitozis" diyoruz. Yüzde 85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Sonuçlara göre başka tetkikler ya da kulak burun boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Diş, diş eti bakımı, reflü tedavisi ve antibiyotik ilaçlar gerekebilir. O nedenle önce tanı, sonra tedavi.

EVHAM SENİ BİTİRİR
Gazım ve kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?
KURUNTULAR, seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir.
Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir.
İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

EŞİM MUTSUZ
Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?
ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

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