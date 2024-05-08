Osman Bey oyunu bozmak için Mekece Kalesi’ni kuşattı! Kuruluş Osman’ın 159.bölümde neler oldu? 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bunun üzerine Mekece'yi kuşatan Osman Bey 'den kalenin tekfuru savaşmaya ya da teslim olmaya karar vermek için gün batımına kadar zaman istedi. Kuşatma için bekleyen Osman Bey'in yanına Yakup Bey ve İbrahim Bey geldi. Mekece'nin kendi himayesinde olduğunu söyleyen İbrahim Bey tekfurun kendisine tabi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine konuşan Yakup Bey ise Osman Bey'e "Biz seni yanlıştan döndürmeye geldik. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey" dedi. Osman Bey ise "Kafir kanıyla aramıza girersiniz. Müminden kale almak elbette bize yaraşmaz ama münafıktan almak Osman Bey'in boynunun borcudur bilesiniz" dedi. Konuşmaların ardından beyler arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE