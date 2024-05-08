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PKK'dan siyasette pozitif eğilime giren sürece küstah tehdit! Elebaşı Helin Ümit ininden zehir saçtı... "Savaş sürdükçe yumuşama olmaz"

Başkan Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan Türk siyasetindeki pozitif eğilim kaos simsarları ve terör baronlarını huzursuz etti. Kandil'den yumuşayan siyasi iklimi zehirleyen küstah bir duyuru geldi. PKK elebaşı Helin Ümit "Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz" tehdidinde bulunup süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi. Geçtiğimiz günler de "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok" görüşünü savunan CHP destekli birtakım fondaşlar, PKK medyasında kaos ve kutuplaştırma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ve Ekremci güruhun da siyasetteki pozitif iklimden rahatsız olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 12:59 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:12
PKK’dan siyasette pozitif eğilime giren sürece küstah tehdit! Elebaşı Helin Ümit ininden zehir saçtı... Savaş sürdükçe yumuşama olmaz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesi, Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklim birtakım kaos simsarlarını rahatsız etti.

PKK elebaşı Helin Ümit'ten küstah tehdit



Kandil'deki terör ininden siyasette pozitif eğilime giren süreci zehirleyen küstah bir açıklama geldi.



PKK'DAN 'YUMUŞAMA' SÜRECİNE TEHDİT

Olası askeri harekat öncesi iyice köşeye sıkışan PKK elebaşı Helin Ümit "Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz" tehdidinde bulunup süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

CHP'ye "Koltuk değneği olmayın" serzenişinde bulunan Ümit, "Böyle bir noktada ne yapacak bu CHP yönetimi? Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde Cumhuriyet'in yeniden yapılanmasına giriş mi yapacaklar? Şimdi bir yumuşama söylemi var. İşte Erdoğan demiş ki, Türkiye siyasetinde yumuşama ihtiyacı var. Peki bununla ne yapmak istiyor? Kürt halkının özgürlük mücadelesi üzerine yapılan tasfiye planlarından bahsettik. Bir yanda o sürerken Türkiye siyaseti yumuşayabilir mi? Mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Birgün değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yokBirgün değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok


PKK İLE BİR OLUP POZİTİF İKLİMİ ZEHİRLEDİLER

CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki Ekremci güruh, fondaş Birgün de süreci sabote eden bir tutum içerisinde.

Fondaş Birgün'den PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı



Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.

CHP içindeki belirli bir grup ve fondaşların yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.



"TÜRKİYE PKK'YA KARŞI IRAK GÜÇLERİNİ HAREKETE GEÇİRMEK İSTİYOR"

Öte yandan PKK'ya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandil bir hayli panikte.

Harekat öncesi Kandil'de amansız korku!



Teröristbaşı Helin Ümit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak çıkarması, imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmaları ve Kalkınma Yolu Projesi'ni hedef aldı.



Ümit, "Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlatılmak isteniyor olabilir. Bu konuda girişimler yapılıyor olabilir. Ağırlıkta ekonomik anlaşmalar yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin bize karşı Irak güçlerini harekete geçirme planının da olduğu anlaşılıyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Terörden uzak PKKdan Irak | Bağdattan sınır hattına asker Zahoya üsler! Kandile ölümcül darbe öncesi elebaşları panik içinde



ELEBAŞLARI PANİK İÇİNDE

Bilindiği üzere Irak'la imzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üs kuruldu.

Elebaşı Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı da korku dağları sardı.

Kalkan "En kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı kabullendi. PYD elebaşı Salih Müslim ise acziyet itirafında bulundu. Müslim, "Türkiye her yeri ele geçirdi! SİHA'larla vuruyorlar bizimkiler beceriksiz" dedi.

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