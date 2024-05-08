PKK'dan siyasette pozitif eğilime giren sürece küstah tehdit! Elebaşı Helin Ümit ininden zehir saçtı... "Savaş sürdükçe yumuşama olmaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesi, Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklim birtakım kaos simsarlarını rahatsız etti.
Kandil'deki terör ininden siyasette pozitif eğilime giren süreci zehirleyen küstah bir açıklama geldi.
PKK'DAN 'YUMUŞAMA' SÜRECİNE TEHDİT
Olası askeri harekat öncesi iyice köşeye sıkışan PKK elebaşı Helin Ümit "Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz" tehdidinde bulunup süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.
CHP'ye "Koltuk değneği olmayın" serzenişinde bulunan Ümit, "Böyle bir noktada ne yapacak bu CHP yönetimi? Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde Cumhuriyet'in yeniden yapılanmasına giriş mi yapacaklar? Şimdi bir yumuşama söylemi var. İşte Erdoğan demiş ki, Türkiye siyasetinde yumuşama ihtiyacı var. Peki bununla ne yapmak istiyor? Kürt halkının özgürlük mücadelesi üzerine yapılan tasfiye planlarından bahsettik. Bir yanda o sürerken Türkiye siyaseti yumuşayabilir mi? Mümkün değil" ifadelerini kullandı.
PKK İLE BİR OLUP POZİTİF İKLİMİ ZEHİRLEDİLER
CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki Ekremci güruh, fondaş Birgün de süreci sabote eden bir tutum içerisinde.
Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.
CHP içindeki belirli bir grup ve fondaşların yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.