PKK'dan siyasette pozitif eğilime giren sürece küstah tehdit! Elebaşı Helin Ümit ininden zehir saçtı... "Savaş sürdükçe yumuşama olmaz"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesi, Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklim birtakım kaos simsarlarını rahatsız etti. PKK elebaşı Helin Ümit'ten küstah tehdit



Kandil'deki terör ininden siyasette pozitif eğilime giren süreci zehirleyen küstah bir açıklama geldi.