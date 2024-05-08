Oktay DERELİOĞLU

MAÇIN atmosferi gayet güzeldi. Hafta içi olmasına rağmen 40 bine yakın taraftar maça geldi. Kayıp bir sezonda mükemmeldi. İlk yarıda orta sahada düşük kaldı Beşiktaş.

Devre arasındaki değişiklikler geldi.

İkinci yarının başında Mert Günok çok önemli iki kurtarış yaparak takımı ayakta tutmayı başardı. Bu pozisyonların dönüşünde savunmada yapılan hata sonrası Muçi gelen ikramı geri çevirmedi.

Beşiktaş skoru almasına rağmen oyunu fazla umut vermedi.

Kanat aksiyonlarında takım çizgiye inemiyor. Sürekli dikine paslar deneniyor. Oyunu kenarlardan da kurmak gerekiyor. Beşiktaş'ın sahayı enine kullanamadığını görüyoruz. Bu büyük bir eksiklik.

Kanat organizasyonları düzenlemediğiniz takdirde rakipleriniz sizi çabuk kilitleyebilir ve ataklarınız yarım kalır.

Ankaragücü kötü oynamadı ama Mert Günok'u geçemedi.

Büyük takımlarda kale çok kritik bir mevki.

Beşiktaş kayıp sezonda öyle ya da böyle finale kaldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı almaya sadece 1 maçı kaldı. Beşiktaş bu maçı alırsa taraftarlar için bir teselli olacaktır.



"İkinci yarının başında Mert çok önemli iki kurtarış yaptı ve finali getirdi.

Kupa kazanılırsa taraftar için bir teselli olabilir."