Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde son 3 haftaya rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal adeta topun ağzına geldi. Harcanan yüksek bonservisler ve dünya yıldızlarına akıtılan milyonlarca euro maaş sonuca yansımadı. Son olarak Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kanaryalar taraftar, deneyimdi antrenörün görevini bırakması yönünde tepki gösterdi. Mevcut yönetimin göreve devam etmemesi bekleniyor. Seçime katılacak adayların planlaması henüz netleşmese de Kartal ihtimali çok düşük olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlar yeni bir hocanın alınacağını işaret ediyor.

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Beşiktaş bu sezon başında yaptığı transferlerden performans açısından neredeyse hiç verim alamadı. Sakatlık sicili kabarık ve maliyetli oyunculara imza attırıldı. Bunun en acı gerçeği ile şampiyonluk potasında erken kopmak ve Konferans Ligi'nde elde edilen başarısız sonuçlarla karşılaşıldı. Belki de bir sezonda en çok teknik direktör değiştiren takım olundu. Şenol Güneş ile başlayan sezonda Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos görev yaptı. Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılırken göreve yine Serdar Topraktepe getirildi. Dün akşam kupada finale yükselse de Kartal'ın yeni bir hoca ile anlaşmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca ilgilenilen isimler arasında Sergen Yalçın ile Nuri Şahin de var.