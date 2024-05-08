Trendyol Süper Lig'de kısa süre sonra sona erecek sezonun ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verecek. Birçok yıldız oyuncunun gündemde olacağı yaz döneminde teknik direktörler de yeni takımlarında iş başı yapabilmek için imzalarını atacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gelecek sezon yeni yapılanmaya giderek şampiyonluk mücadelesine başlaması neredeyse kesin gibi. Görüşülen çok sayıda antrenör var. Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.
Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde son 3 haftaya rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal adeta topun ağzına geldi. Harcanan yüksek bonservisler ve dünya yıldızlarına akıtılan milyonlarca euro maaş sonuca yansımadı. Son olarak Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kanaryalar taraftar, deneyimdi antrenörün görevini bırakması yönünde tepki gösterdi. Mevcut yönetimin göreve devam etmemesi bekleniyor. Seçime katılacak adayların planlaması henüz netleşmese de Kartal ihtimali çok düşük olarak değerlendiriliyor. Tüm bunlar yeni bir hocanın alınacağını işaret ediyor.
Beşiktaş bu sezon başında yaptığı transferlerden performans açısından neredeyse hiç verim alamadı. Sakatlık sicili kabarık ve maliyetli oyunculara imza attırıldı. Bunun en acı gerçeği ile şampiyonluk potasında erken kopmak ve Konferans Ligi'nde elde edilen başarısız sonuçlarla karşılaşıldı. Belki de bir sezonda en çok teknik direktör değiştiren takım olundu. Şenol Güneş ile başlayan sezonda Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos görev yaptı. Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılırken göreve yine Serdar Topraktepe getirildi. Dün akşam kupada finale yükselse de Kartal'ın yeni bir hoca ile anlaşmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca ilgilenilen isimler arasında Sergen Yalçın ile Nuri Şahin de var.
İsmail Kartal bu sezon tüm kulvarlarda takımının başında tam 55 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı 41 galibiyet elde ederken 7 kez rakipleri ile yenişemedi. 7 de mağlubiyet aldı. Toplamda 2.36 puan ortalaması tutturdu.