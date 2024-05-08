Gelen mesaj sonrası deliye döndü! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu darp eden iş insanı yargılanacak



SEVGİLİSİNİN ŞİDDETİ SONRASI DARP RAPORU ALDI

Aldığı darbeler sonrası neye uğradığını şaşıran genç kadın sabaha kadar iş adamının evinden çıkamadı. Sabah evden çıkar çıkmaz hastaneye giden Derin Talu darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Genç kadın şikâyet dilekçesinde erkek arkadaşının kıskançlık krizine girerek kendisini darp ettiğini, bu sırada ağza alınmayacak sözlerle hakaretlerde bulunup ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.



"AYRILMAK İSTEYİNCE O BANA SALDIRDI"

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Emircan Şahin ise darp, hakaret ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olay günü Derin Talu'dan ayrılmak istediğini söylediği için genç kadının kendisine saldırdığını söyledi.



Saldırı sırasında kendisini korumak için Derin Talu'yu bileklerinden ittirdiğini söyleyen iş adamı suçlamaları reddetti.



5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emircan Şahin'in, 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Günaydın'da yer alan habere göre; Darp raporunun delil olarak sayıldığı dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN