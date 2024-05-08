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Gelen mesaj sonrası deliye döndü! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu darp eden iş insanı yargılanacak

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından geçtiğimiz yıl darp edildi. İş adamının ikametinde meydana gelen şiddet olayının ardından hastaneye giden Derin Talu aldığı darp raporuyla karakola giderek şikâyetçi oldu. Ölüm tehdidi aldığını ve darp edildiği sırada hakaretlere maruz kaldığını belirten Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında, 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 09:11 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 13:56
Gelen mesaj sonrası deliye döndü! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu darp eden iş insanı yargılanacak

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Olay 15 Mayıs 2023 tarihinde meydana geldi. Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildi.

GELEN MESAJ TARTIŞMA YARATTI
Derin Talu ve iş adamı Emircan Şahin 4 aydır birliktelik yaşıyordu. Çift arasında ara sıra kıskançlığa bağlı tartışmalar yaşanıyordu. Olay günü ise Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmaya çıktı.



"BENİ ALDATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm. Yazık sana or..pu, kaşar, y..ak meraklısı" şeklinde sözler savurdu.

Yine iddiaya göre ikameti terk etmek isteyen Derin Talu'ya müdahalede bulunan Emircan Şahin kız arkadaşını kollarından tutarak darp etmeye başladı.


SEVGİLİSİNİN ŞİDDETİ SONRASI DARP RAPORU ALDI
Aldığı darbeler sonrası neye uğradığını şaşıran genç kadın sabaha kadar iş adamının evinden çıkamadı. Sabah evden çıkar çıkmaz hastaneye giden Derin Talu darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Genç kadın şikâyet dilekçesinde erkek arkadaşının kıskançlık krizine girerek kendisini darp ettiğini, bu sırada ağza alınmayacak sözlerle hakaretlerde bulunup ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.


"AYRILMAK İSTEYİNCE O BANA SALDIRDI"
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Emircan Şahin ise darp, hakaret ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olay günü Derin Talu'dan ayrılmak istediğini söylediği için genç kadının kendisine saldırdığını söyledi.


Saldırı sırasında kendisini korumak için Derin Talu'yu bileklerinden ittirdiğini söyleyen iş adamı suçlamaları reddetti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emircan Şahin'in, 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


Günaydın'da yer alan habere göre; Darp raporunun delil olarak sayıldığı dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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