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Galatasaray'dan çılgın transfer! Premier Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek isterken, sezon sonunda takviyeler de buna göre yapılacak. Aslan, bu doğrultuda Premier Lig'in yıldızı için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 17:13 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 17:13
Galatasaray’dan çılgın transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!
Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu oyunculardan birininde Thomas Partey olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu nedenle Cimbom transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Ayrıca Arsenal'de çeşitli sebepler dolayısıyla istediği süreyi alamayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Partey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

Bu sezon 14 maça çıkan Ganalı futbolcu skor katkısında bulunamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan çılgın transfer! Thomas Partey hamlesi

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