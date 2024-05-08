Galatasaray’dan çılgın transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.
Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.
GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.
Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.
Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.
Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.
MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.
Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.
ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!
Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.
DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.
Bu oyunculardan birininde Thomas Partey olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.
Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Bu nedenle Cimbom transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.
Ayrıca Arsenal'de çeşitli sebepler dolayısıyla istediği süreyi alamayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Partey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.