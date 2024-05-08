Galatasaray’dan çılgın transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.