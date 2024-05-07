SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Arka Sokaklar'a efsane isim geri dönüyor... Hüsnü ve Mesut kavuştu şimdi sıra o isimde!

Arka Sokaklar dizisinin sadık izleyicileri için müjdeli bir haber var! Uzun süredir özlenen karakterler Hüsnü Çoban ve Mesut'un kavuşmasıyla sevinçler bir kat daha artarken, dizinin yeni sezonunda bir efsane daha geri dönüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:03 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:03
Arka Sokaklar’a efsane isim geri dönüyor... Hüsnü ve Mesut kavuştu şimdi sıra o isimde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun süredir merakla beklenen haber sonunda geldi! Türkiye'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, efsane isimlerden birini daha geri getiriyor. Dizinin tutkulu hayranları, Hüsnü Çoban ve Mesut karakterlerinin dönüşünü coşkuyla karşılamıştı. Şimdi ise, izleyicilerin uzun zamandır özlemini duyduğu bir başka karakter geri dönüyor!

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, efsanevi karakteri Mesut Komiser'in geri dönüşüyle izleyicileri bir kez daha heyecanlandırdı. Şevket Çoruh'un canlandırdığı bu unutulmaz karakterin dönüşü, uzun yıllardır sadık bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin hayranları arasında büyük bir sevinç ve merak uyandırdı.

Son fragmanlarda Mesut Komiser'in sakallı ve yıpranmış bir şekilde göründüğüne dikkat çekilirken, karakterin zor zamanlar geçirdiği düşüncesi izleyiciler arasında güçlü bir şekilde yer etti. Fragmandaki "Yaşarken de ölünür" cümlesi ise izleyiciler arasında birçok farklı yoruma neden oldu. Mesut Komiser'in dönüş hikayesi ise merakla bekleniyor. Bazı izleyiciler, Mesut Komiser'in mafya tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü düşünürken, diğerleri ise gizli bir görev için yurtdışına gittiğini ve şimdi geri döndüğünü tahmin ediyor.

OYA OKAR, YENİDEN ARKA SOKAKLAR'DA

Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un ardından Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar geri döndü.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Selin ve Mesut'un karşılaştığı anlar duygusal anlara neden oldu.

Benzerliğiyle dikkat çeken 2 kardeş aynı dizide! İnci Taneleri Dilberin pavyon sahibi meğer o oyuncunun...
Benzerliğiyle dikkat çeken 2 kardeş aynı dizide! İnci Taneleri Dilber'in pavyon sahibi meğer o oyuncunun...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA