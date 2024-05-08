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Kocaeli'de kan donduran son: Pres makinesine sıkışan iş yeri sahibinin öldüğü kaza anı kamerada

Son dakika haberi! Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gün önce, fabrika sahibi Necmi Şahin'in (48) pres makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 17:24
Kocaeli’de kan donduran son: Pres makinesine sıkışan iş yeri sahibinin öldüğü kaza anı kamerada

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Olay, 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi.

Pres makinesinde feci ölüm!

Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası İzmit'te Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Şahin'in yaşadığı iş kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yanında işçisi bulunan Şahin'in makinenin içine girdiği ve aniden çalışan cihazı durdurmak için yanındaki işçinin çaba harcadığı yer aldı.

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