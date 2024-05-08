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CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'dan nikahta duanın engellenmesine skandal savunma!

İzmir Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki bir nikah töreninde dua okumasını "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek skandala imza atan nikah memuru hakkında soruşturma açıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise skandalı bir ileri boyuta taşıdı. Duanın engellenmesini iletişim kazası olarak niteleyn Yıldız Ünsal, "Müslümanlık bir tek dua etmekle olmuyor." dedi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 11:51 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 12:14
CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’dan nikahta duanın engellenmesine skandal savunma!

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CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal nikahta duanın engellenmesine ilişkin skandal bir savunma yaptı.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi.

İzmir Karşıyaka'da duaya nikah memuru engeli

NİKAH MEMURUNDAN DUAYA ENGEL
Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti.

İçişleri Bakanlığı tartışmalara neden olan konu ile ilgili harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan dün (7 Mayıs) açıklamada, "İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL SAVUNMA: MÜSLÜMANLIK DUA İLE OLMUYOR

Konu Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi.

AK Parti'nin duruma tepki göstermesine karşı nikah memurunu savunan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Müslümanlık dua etmekle olmuyor." dedi.

Yıldız Ünsal

Ünsal şunları söyledi:

"Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."

İzmir Karşıyakada duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
İzmir Karşıyaka'da duaya nikah memuru engeli: "Dua edemezsiniz" | Soruşturma başlatıldı

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