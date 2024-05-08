CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’dan nikahta duanın engellenmesine skandal savunma!

CHP 'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal nikahta duanın engellenmesine ilişkin skandal bir savunma yaptı.

NİKAH MEMURUNDAN DUAYA ENGEL

Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti.

İçişleri Bakanlığı tartışmalara neden olan konu ile ilgili harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan dün (7 Mayıs) açıklamada, "İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.