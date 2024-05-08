Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması: "Temel hedef tek hane"

Enflasyon u tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin •Asgari ücreti…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uygulandığını bildirerek, "Programımız, şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır." ifadesini kullandı.

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret eden Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

ÜLKEMİZİN KENDİ PROGRAMIDIR VE BAŞARI İLE UYGULANMAKTADIR

Şimşek, bu alanda attıkları adımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."