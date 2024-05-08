Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması: "Temel hedef tek hane"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uygulandığını bildirerek, "Programımız, şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır." ifadesini kullandı.
Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 8, 2024
Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.
Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin
•Asgari ücreti…
TEMEL HEDEF TEK HANE ENFLASYON
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktardı.