Rekabet Kurulu’ndan META’ya büyük ceza! Uyması gereken şartlar tek tek sıralandı

"META tarafından sunulan uyum tedbirlerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram uygulamalarındaki hesaplarını "Hesaplar Merkezi" üzerinden birleştirmediği sürece META tarafından kullanıcıların kişisel verileri birleştirilemeyecektir. Daha önce hesaplarını birleştirmiş kullanıcılar ise Haziran ayı itibarıyla yeni bir "Onay Ekranı" ile karşılacaktır. Böylece kullanıcılar daha önce birleştirdikleri hesabı/hesapları diledikleri gibi basit bir şekilde ayırabilecektir. Kullanıcılar kazandıkları bu seçim hakkının yanı sıra, bu ekranda hangi verilerinin ne şekilde birleştirileceği hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Kullanıcılar daha sonra fikir değiştirmeleri durumunda ise tekrar istedikleri hesap veya hesaplara ilişkin verileri "Hesaplar Merkezi" üzerinden birleştirme imkanına sahip olacaktır."

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