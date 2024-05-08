Rekabet Kurulu’ndan META’ya büyük ceza! Uyması gereken şartlar tek tek sıralandı

Rekabet Kurulu'nun Facebook ve Instagram'ın sahibi META'ya kestiği cezada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce verilen karar doğrultusunda META'nın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle 12 Aralık 2023'ten itibaren günlük 4 milyon TL'yi aşan tutarda ceza uygulanmaya başlanmıştı.
TOPLAM CEZA 898 MİLYON 258 BİN TL OLDU
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, META'nın yeni bir taahhütte bulunduğu ve böylece 5 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla bu taahhütlerin kabul edilerek, günlük ceza uygulamasının da durduğu belirtildi. Günlük ceza uygulanan dönemde META'ya verilen ceza 551 milyon 557 bin 590 TL oldu. Böylece, META'nın veri birleştirme kuralları ihlali nedeniyle aldığı cezaların toplamı, 2022'deki 346,7 milyon TL'lik cezayla birlikte 898 milyon 258 bin TL'ye ulaşmış oldu.
ONAY ŞARTI KOYULDU
Rekabet Kurulu daha önce başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ekim 2022'de META'ya ceza uygulamıştı. Ceza, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden topladığı verileri birleştirerek, sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespitine dayanıyordu. Rekabet Kurulu, META'dan veri birleştirme işlemine yönelik düzenleme yapması ve kullanıcılardan onay almasını da şart koşmuştu. META'nın ceza üzerine verdiği taahhütlere uymadığı tespitinden hareketle de 12 Aralık 2023'te uyum sağlayıncaya kadar günlük ceza verilmeye başlanmıştı.