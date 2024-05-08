Eğitimde şiddete cezalar artıyor: 4 maddede yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu

ÖZEL OKULLAR KAPSAMA ALINACAK Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Eğitim sendikaları temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Tekin, şiddetle mücadale için atılacak adımlara yönelik bilgi verip bu konuda kararlı olduklarını iletti.

DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyadaki müfredat örneklerinin, bilginin edinilmesinden ziyade, edinilen bilginin beceriye dönüştürülebilme kapasiteleri üzerinden kurgulandığına dikkati çekerek, "Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık." dedi.

Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında bugün yaptığı konuşmada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Eğitime yönelik şiddeti engellemek üzere toplumun tamamının seferberlik haliyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığımız hazırlık çalışmalarının içinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık. Yasal düzenlememiz de metnin içerisinde var. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız inşallah." açıklamasında bulundu.