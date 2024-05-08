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Eğitimde şiddete cezalar artıyor: 4 maddede yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu

Son dakika haberi! İstanbul Eyüpsultan'da bir müdürün 17 yaşındaki öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrası okullarda artan şiddet olayları yeniden gündeme geldi. Cezaların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Buna göre, son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 18:36
Eğitimde şiddete cezalar artıyor: 4 maddede yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu

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Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, 2024 yıyında disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan Y.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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MEB HAREKETE GEÇTİ
Yaşananların ardından okullarda artan şiddet olayları, öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

MEB harekete geçti: Eğitimde şiddete cezalar artıyor

4 MADDE YER ALIYOR
Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor. Düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

ÖZEL OKULLAR KAPSAMA ALINACAK
Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

Eğitim sendikaları temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Tekin, şiddetle mücadale için atılacak adımlara yönelik bilgi verip bu konuda kararlı olduklarını iletti.

DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyadaki müfredat örneklerinin, bilginin edinilmesinden ziyade, edinilen bilginin beceriye dönüştürülebilme kapasiteleri üzerinden kurgulandığına dikkati çekerek, "Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık." dedi.

Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında bugün yaptığı konuşmada, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Eğitime yönelik şiddeti engellemek üzere toplumun tamamının seferberlik haliyle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığımız hazırlık çalışmalarının içinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık. Yasal düzenlememiz de metnin içerisinde var. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız inşallah." açıklamasında bulundu.

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