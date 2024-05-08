PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 21:36

İZLE I Katil İsrail, Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenledi! İşte o görüntüler...

Katil İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayınladı. İşte o görüntüler...

İsrail'in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30'a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
08.05.2024Çarşamba
Muş’ta iki araçta silah ve uyuşturucu yakalandı!
08.05.2024Çarşamba
Sinop'ta şüpheli otomobilden 186 adet kaçak alkol çıktı!
08.05.2024Çarşamba
İzmir'de 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'tefecilik' operasyonu: 24 gözaltı
08.05.2024Çarşamba
Eyüpsultan'daki okul müdürü cinayetinin perde arkası! İşte detaylar...
08.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA