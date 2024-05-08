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İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Fransa - İstanbul seferini yapan Boeing 763 tipi kargo uçağının ön iniş takımı açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Gövde üzerine iniş yapan uçağın ön kısmından sürtünmeyle kıvılcımlar ve dumanlar yükseldi. Ekipler soğutma çalışması yaptı. Objektiflere yansıyan kareler ise facianın eşiğinden dönüldüğünü net bir şekilde gösterdi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 01:52
İstanbul Havalimanı’nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma

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İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üstü iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

İstanbul'da facianın eşiğinin dönüldü!

370 METRE SÜRÜKLENDİ 15 SANİYEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

Pistte 370 metre sürüklenen uçağa ekipler 15 saniyede müdahale etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısında basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bu arada, arızalanan uçağın havalimanına inişi sırasında gövdesinin alev aldığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gövdesi üzerine inen uçağın pilotu ve kule arasındaki konuşma kaydı ortaya çıktı!




PİLOT İLE KULE ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Öte yandan kule ile gövde üzerine inen uçağın pilotu arasındaki konuşma kaydı ortaya çıktı.

ÖN İNİŞ TAKIMI KAPALI VAZİYETTE İNİŞ YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır" denildi.

Bakan Uraloğlu A Haber'de anlattı

"ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

UÇAK İKİ DEFA PİSTİ PAS GEÇTİ... PİLOTLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber ekranlarında yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçağın iki defa pisti pas geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yapması ile ilgili gelişen durum. Paris'ten İstanbul'a sefer yapan Boeing-763 tipi bir uçak. Bu pilotun havalimanımızı kuleyi uyarması ve ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine bir iletişim söz konusu. Uçak havalimanından iki defa pas geçiyor ve havalimanı görevlilerimiz de uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ediyorlar. Bunun üzerine gerekli yangın söndürme ekipleri acil müdahale ekipleri sağlık ekipleri hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesi sağlanıyor. 2 pilot tahliye edildi, pist uçuşa kapalı." ifadelerini kullandı.



İGA'DAN AÇIKLAMA: UÇUŞ TRAFİĞİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR
Kazaya ilişkin İGA'dan da açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, "Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." denildi.

İstanbul Havalimanı'nda uçak gövdesi üstü indi!

İGA'nı açıklaması şu şekilde:

"8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08:17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır.

İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir"



UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI: "KİTAPLARA GEÇECEK BİR İNİŞ"

Peki, uçağın iniş takımları neden açılmaz? Böyle bir ani inişin prosedürü nedir? Pilotlar ön iniş takımlarının arızalı olduğunu nasıl anladı? Kuleye bildirdikten sonra havalimanında nasıl önlemler alınmalıydı?

Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

"PİLOTA SİNYAL VERİR"

Olaylar şöyle gelişir. Pilot havaalanına yaklaştığında yaklaşık 5-10 mil civarında bir uzaklıkta artık inişe geçmeye başladığına iniş takımlarını açar. İniş takımlarının açılıp açılmadığı pilot önündeki kokpitteki göstergelerden anlaşılır. Gerekli uyarılar yapılır iniş takımları açıldı kilitlendi sinyali verir pilota.



"HİDROLİK ARIZASI"

Gördüğüm kadarıyla bu inişte arka iniş takımları inmiş ve kilitlenmiş ama ön iniş takımı açılmamış ve hidrolik arızası vermiş pilota. Bu uçaklarda iniş takımları çok büyük ve ağır olduğu için hidrolik yağ yardımı ile bu takımlar açılıp kapanabiliyor. Tıpkı hidrolik iç makinesi gibi. Dolayısıyla hidrolik arızası olduğunda maalesef açılmıyor.

"DENEMİŞLERDİR"

Bildirdiği zaman ile iniş zamanı arasında yaklaşık 23 dakika var. Bu zaman içerisinde pilotlar muhakkak uğraşmışlardır ön iniş takımını açmak için testler yapmışlardır birkaç kez denemişlerdir. Ama sonuç olarak açılmayacağına karar verdikten sonra kuleyi aramışlar ve bilgi vermişlerdir

ACİL DURUM DEKLARASYONU

Standart prosedür bu. Acil durum iniş talep ediyoruz deklarasyonu yapmışlardır.

"KİTAPLARA GEÇECEK BİR İNİŞ"

İki motor da kurtulmuş görülüyor. Çok başarılı bir iniş olmuş. Kitaplara geçecek bir iniş olmuş. Pistten de dışarı çıkmamış. Dışarı çıksa vinç ile kaldırılması çok büyük problem.

UÇAK KALDIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekipleri tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Öte yandan pistin, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendiğini belirtti.

"Gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı"

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kargo uçağı pistten kaldırıldı

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