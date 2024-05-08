İstanbul Havalimanı’nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma

"ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR"
Yapılan açıklamada ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
"Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."
UÇAK İKİ DEFA PİSTİ PAS GEÇTİ... PİLOTLAR TAHLİYE EDİLDİ
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber ekranlarında yaşanan kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uçağın iki defa pisti pas geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yapması ile ilgili gelişen durum. Paris'ten İstanbul'a sefer yapan Boeing-763 tipi bir uçak. Bu pilotun havalimanımızı kuleyi uyarması ve ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine bir iletişim söz konusu. Uçak havalimanından iki defa pas geçiyor ve havalimanı görevlilerimiz de uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ediyorlar. Bunun üzerine gerekli yangın söndürme ekipleri acil müdahale ekipleri sağlık ekipleri hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesi sağlanıyor. 2 pilot tahliye edildi, pist uçuşa kapalı." ifadelerini kullandı.
İGA'DAN AÇIKLAMA: UÇUŞ TRAFİĞİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR
Kazaya ilişkin İGA'dan da açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, "Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." denildi.
İGA'nı açıklaması şu şekilde:
"8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08:17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır.
İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir"
UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI: "KİTAPLARA GEÇECEK BİR İNİŞ"
Peki, uçağın iniş takımları neden açılmaz? Böyle bir ani inişin prosedürü nedir? Pilotlar ön iniş takımlarının arızalı olduğunu nasıl anladı? Kuleye bildirdikten sonra havalimanında nasıl önlemler alınmalıydı?
Mühendis Pilot Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalar;
"PİLOTA SİNYAL VERİR"
Olaylar şöyle gelişir. Pilot havaalanına yaklaştığında yaklaşık 5-10 mil civarında bir uzaklıkta artık inişe geçmeye başladığına iniş takımlarını açar. İniş takımlarının açılıp açılmadığı pilot önündeki kokpitteki göstergelerden anlaşılır. Gerekli uyarılar yapılır iniş takımları açıldı kilitlendi sinyali verir pilota.
"HİDROLİK ARIZASI"
Gördüğüm kadarıyla bu inişte arka iniş takımları inmiş ve kilitlenmiş ama ön iniş takımı açılmamış ve hidrolik arızası vermiş pilota. Bu uçaklarda iniş takımları çok büyük ve ağır olduğu için hidrolik yağ yardımı ile bu takımlar açılıp kapanabiliyor. Tıpkı hidrolik iç makinesi gibi. Dolayısıyla hidrolik arızası olduğunda maalesef açılmıyor.