İstanbul Havalimanı’nda faciadan dönüldü! Takımları açılmayan Boeing 763 kargo uçağı gövde üzerine indi: İşte pilot ve kule arasında geçen konuşma

"Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

Yapılan açıklamada ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Uçağın iki defa pisti pas geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, " Ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yapması ile ilgili gelişen durum. Paris'ten İstanbul'a sefer yapan Boeing-763 tipi bir uçak. Bu pilotun havalimanımızı kuleyi uyarması ve ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine bir iletişim söz konusu. Uçak havalimanından iki defa pas geçiyor ve havalimanı görevlilerimiz de uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ediyorlar. Bunun üzerine gerekli yangın söndürme ekipleri acil müdahale ekipleri sağlık ekipleri hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesi sağlanıyor. 2 pilot tahliye edildi, pist uçuşa kapalı." ifadelerini kullandı.





İGA'DAN AÇIKLAMA: UÇUŞ TRAFİĞİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin İGA'dan da açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, "Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." denildi.

İGA'nı açıklaması şu şekilde:

"8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08:17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır.

İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir"