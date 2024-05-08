Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Hem benzine hem de motorine indirim gelmesi araç sahipler tarafından sevinçle karşılandı.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMLERİ

Bugün itibarıyla, motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim yapıldı.