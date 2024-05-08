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Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

Son dakika haberleri... Akaryakıt fiyatları, sürücülerin dikkatini çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. 15 Mayıs'ta başlayacak olan tek fiyat dönemi öncesinde, akaryakıt fiyatları düşüşe geçti. Peki, benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? İşte 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 09:52 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 10:08
Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar kaç TL oldu? 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

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Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı.

Hem benzine hem de motorine indirim gelmesi araç sahipler tarafından sevinçle karşılandı.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMLERİ
Bugün itibarıyla, motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak, akaryakıt fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim yapıldı.

İstanbul Anadolu

Benzin: 42,49 TL
Motorin: 40,01 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 42,58 TL
Motorin: 40,08 TL

Ankara

Benzin: 43,50 TL
Motorin: 41,05 TL

İzmir

Benzin: 43,78 TL
Motorin: 41,30 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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