Başkan Erdoğan eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç iştirak etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç eşlik etti. CumhurbaşkanLIĞIı Külliyesindeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.