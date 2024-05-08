Mersin’de kan donduran olay! 2 günlük bebeği yol kenarına atmışlar: Aileden 5 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek tedavi altına alındı.Terk edilen bebeğin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek tedavi altına alındı.Terk edilen bebeğin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.
Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, aracını park ettiği Kızılalan mevkisindeki yol kenarında bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeği Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir kaç günlük olduğu belirtildi.
AİLEDEN 5 KİŞİ YAKALANIP SERBEST BIRAKILDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla-Tarsus kara yolunda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü.
Ekipler, bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I, dedesi R.I, teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü'yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.
''GÜLEN'' BEBEK
2 günlük kız bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından 'Gülen' ismi verildi.