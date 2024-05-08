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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"

Türkiye Ayasofya'nın ardından Kariye'de de zincirleri kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii, Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Yunan Dışişleri Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli" diye yanıt verdi

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 22:10 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:14
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten flaş Kariye açıklaması: Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki "ikili ilişkilerde olumlu atmosfer"in devam ettiğini kaydetti.

Miçotakis, "protothema.gr" haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

GİTMEM KRİZ YARATMAMIZDAN ÇOK DAHA İYİDİR
İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.

Kariye Camii'nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.

Miçotakis, bu kararı yanlış bulduğunu belirtti.

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Yunanistan'da Kariye Camii hazımsızlığı! İbadete açılmasından rahatsız oldular

Türkiye Ayasofya'nın ardından Kariye'de de zincirleri kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii, Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Yunan Dışişleri Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlamıştı.

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