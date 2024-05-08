Taksici Yaşar Yanıkyürek’ü canice katletmişti! İşte katil için istenen ceza! İfadesi kan dondurdu

Kan donduran olay 17 Nisan'da İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh, aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak yol kenarına attı.
Kan donduran olay 17 Nisan'da İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh, aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak yol kenarına attı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.
Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Gharehtapeh'in 11 Şubat 2024'te 3 aylık vize sayesinde ülkeye iş aramak amaçlı giriş yaptığı, iş bulamadığı taktirde kaçak yollarla Almanya'ya gideceği bilgisi yer aldı.
PARA İÇİN BIÇAKLADI
İddianamede, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdüğü yer aldı. Şüphelinin, taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği kaydedildi.
SAĞ BOYUN KISMINDAN BAŞLAYIP
İncelenen araç içi kamera görüntülerine göre şüphelinin maktulün arkasına oturduğu, maktulü sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin şoför koltuğuna geçip maktulü yan koltuğa aldığı, daha sonra maktulün montundaki cüzdanı alıp kontrol ederken araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği de iddianamede yer aldı.
Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira para ele geçirildi.
CİNAYETİ ÖNCEDEN TASARLAMIŞ
İddianamede, şüphelinin maktule ait paraları yağmalamak amacıyla en uygun anı kolladığı, öyle ki çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğa değil de maktulün hemen arkasına oturduğu, maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı vurgulandı.
Şüphelinin eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği, maktulden aldığı paralarla kaçmaya çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alınarak yağma amacıyla maktulü öldürdüğü belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL İSTENDİ
İddianamede, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak öldürme" ve "Silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.