Taksici Yaşar Yanıkyürek’ü canice katletmişti! İşte katil için istenen ceza! İfadesi kan dondurdu





Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira para ele geçirildi.



CİNAYETİ ÖNCEDEN TASARLAMIŞ

İddianamede, şüphelinin maktule ait paraları yağmalamak amacıyla en uygun anı kolladığı, öyle ki çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğa değil de maktulün hemen arkasına oturduğu, maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı vurgulandı.