PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Taksici Yaşar Yanıkyürek'ü canice katletmişti! İşte katil için istenen ceza! İfadesi kan dondurdu

İstanbul'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracına binen Yoosef Bagherian Gharehtapeh tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Yanıkyürek hayatını kaybederken cani Yoosef Bagherian Gharehtapeh yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gharehtapeh hakkında istenen ceza belli olurken iddianamedeki detaylar yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 12:11 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 12:17
Taksici Yaşar Yanıkyürek’ü canice katletmişti! İşte katil için istenen ceza! İfadesi kan dondurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kan donduran olay 17 Nisan'da İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh, aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak yol kenarına attı.

45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh

TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Gharehtapeh'in 11 Şubat 2024'te 3 aylık vize sayesinde ülkeye iş aramak amaçlı giriş yaptığı, iş bulamadığı taktirde kaçak yollarla Almanya'ya gideceği bilgisi yer aldı.

PARA İÇİN BIÇAKLADI
İddianamede, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdüğü yer aldı. Şüphelinin, taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği kaydedildi.


SAĞ BOYUN KISMINDAN BAŞLAYIP
İncelenen araç içi kamera görüntülerine göre şüphelinin maktulün arkasına oturduğu, maktulü sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin şoför koltuğuna geçip maktulü yan koltuğa aldığı, daha sonra maktulün montundaki cüzdanı alıp kontrol ederken araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği de iddianamede yer aldı.



Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira para ele geçirildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN TASARLAMIŞ
İddianamede, şüphelinin maktule ait paraları yağmalamak amacıyla en uygun anı kolladığı, öyle ki çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğa değil de maktulün hemen arkasına oturduğu, maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı vurgulandı.



Şüphelinin eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği, maktulden aldığı paralarla kaçmaya çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alınarak yağma amacıyla maktulü öldürdüğü belirtildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL İSTENDİ
İddianamede, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak öldürme" ve "Silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA