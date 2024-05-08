30 bin TL maaşla binlerce büro personeli alımı! LİSE - ÖN LİSANS mezunu ACİL aranıyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli...

İŞKUR'un son dakika duyurusuna göre, iş arayanlar için önemli bir fırsat daha kapıda! Bugün yayınlanan açıklamada, toplamda 2.241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru şartları ve detaylar da yer alıyor.
GENEL ŞARTLAR
🔶 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔶 Ofis içinde çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
🔶 Ofis araç ve gereçlerini kullanabilecek yetkinlikte olmak,
🔶 İŞKUR'a kayıtlı olmak, kayıtlı olmayanların ise kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İŞKUR BÜRO MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?
İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarında maaş aralıkları ve başvuru şartları farklılık gösterebilir. Maaşlar genellikle 2.000 TL ile 35.000 TL arasında değişmektedir. Şartlar ve başvuru detayları ilandan ilana değişebilir. Detaylı incelemeden önce ilgili ilanı iyice değerlendirmek önemlidir. İlgili ilanı incelemeden hareket etmemek, en uygun iş fırsatını yakalamak için önemlidir. Uygun işi bulmak için sabırlı olun ve dikkatli adımlar atın. İşKUR'un resmi internet sitesinden güncel ilanlara ulaşabilirsiniz.