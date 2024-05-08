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30 bin TL maaşla binlerce büro personeli alımı! LİSE - ÖN LİSANS mezunu ACİL aranıyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründe istihdam açığını kapatmak amacıyla büyük bir personel alım kampanyası başlattığını duyurdu. Toplamda 2.241 büro memuru ve sekreter pozisyonu için alım yapılacağı açıklanan bu kampanya, Türkiye genelindeki birçok kamu kurumu ve kuruluşuna yeni istihdam fırsatları sunacak. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, alımlar çeşitli nitelik ve deneyim seviyelerine göre yapılacak. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir kapı aralayacak ve kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için çeşitli olanaklar sunacak.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 07:59 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:59
30 bin TL maaşla binlerce büro personeli alımı! LİSE - ÖN LİSANS mezunu ACİL aranıyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli...

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İŞKUR'un son dakika duyurusuna göre, iş arayanlar için önemli bir fırsat daha kapıda! Bugün yayınlanan açıklamada, toplamda 2.241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru şartları ve detaylar da yer alıyor.

GENEL ŞARTLAR

🔶 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔶 Ofis içinde çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
🔶 Ofis araç ve gereçlerini kullanabilecek yetkinlikte olmak,
🔶 İŞKUR'a kayıtlı olmak, kayıtlı olmayanların ise kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

İŞKUR BÜRO MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarında maaş aralıkları ve başvuru şartları farklılık gösterebilir. Maaşlar genellikle 2.000 TL ile 35.000 TL arasında değişmektedir. Şartlar ve başvuru detayları ilandan ilana değişebilir. Detaylı incelemeden önce ilgili ilanı iyice değerlendirmek önemlidir. İlgili ilanı incelemeden hareket etmemek, en uygun iş fırsatını yakalamak için önemlidir. Uygun işi bulmak için sabırlı olun ve dikkatli adımlar atın. İşKUR'un resmi internet sitesinden güncel ilanlara ulaşabilirsiniz.

İŞJKUR tarafından paylaşılan ilanlar

2024 İŞKUR İLANLARI KADRO DAĞILIMI

Büro İşçisi

Diğer Büro Memurları

Büro Memuru (Dış Ticaret)

Büro Memuru (Genel)

Büro Memuru (İdari İşler)

Büro Yönetimi Elemanı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

İdari Büro Görevlisi

Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

Diş Hekimi Sekreteri

Sekreter

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı

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