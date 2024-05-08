30 bin TL maaşla binlerce büro personeli alımı! LİSE - ÖN LİSANS mezunu ACİL aranıyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli...

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İŞKUR'un son dakika duyurusuna göre, iş arayanlar için önemli bir fırsat daha kapıda! Bugün yayınlanan açıklamada, toplamda 2.241 büro memuru ve sekreter alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru şartları ve detaylar da yer alıyor.

GENEL ŞARTLAR 🔶 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🔶 Ofis içinde çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

🔶 Ofis araç ve gereçlerini kullanabilecek yetkinlikte olmak,

🔶 İŞKUR'a kayıtlı olmak, kayıtlı olmayanların ise kayıt yaptırmaları gerekmektedir.