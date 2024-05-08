Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!

2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları günlerce konuşuldu. Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın siyah mürekkep olduğu belirtildi.
15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği öne sürülen 10 Ekim günü son anlarını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.
Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti.
Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu.