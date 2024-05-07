İbn-i Sina’nın bu çözümü ruh sağlığı, depresyon ve beyin için iksir değerinde! Hafızayı file çeviren baharat!

Ünlü İslam düşünürü İbni Sina'nın tavsiyeleri, modern bilimin de onayladığı önemli fikirler arasında yer alıyor. Son araştırmalar, beynin güçlenmesine katkı sağlayan baharatlar konusunda İbni Sina'nın önerilerinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
BİBERİYE: ZİHİNSEL PERFORMANSI ARTIRIYOR
Biberiye, içerdiği aktif bileşenler sayesinde zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir. Araştırmalar, biberiyenin hafızayı güçlendirdiğini ve dikkat süresini artırdığını göstermektedir.
ZENCEFİL: SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR VE HAFIZAYI KUVVETLENDİRİYOR
Zencefil, sindirimi kolaylaştırmasının yanı sıra hafızayı da kuvvetlendiriyor. Ayrıca bulanık görmeye iyi gelirken, mide sağlığına da olumlu etkileri bulunmaktadır.
ZERDEÇAL: RUH SAĞLIĞINA VE BEYİN HASTALIKLARINA ŞİFA
Zerdeçal, ruh sağlığına iyi gelirken nöral yapıdaki hastalıklara da şifa olabilir. Ayrıca kusmayı durdurma özelliğiyle bilinir.
HARDAL: ZEKAYI ARTIRIYOR VE AĞRILARI HAFİFLETİYOR
Aç karnına tüketildiğinde zekâyı artıran hardal, suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırken, balgamı önleme özelliğine de sahiptir.