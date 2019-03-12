Netanyahu'dan Türkiye'ye küstah saldırı!

İsrail "tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir" diyerek vatandaşlar arasında ayrım yapan, Filistin'de yıllardır gerçekleştirdiği işgal ve saldırılar ile birçok insanın vatanından göç etmesine ve ölümüne sebep olan Binyamin Netanyahu Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında küstah suçlamalarda bulundu.
TERÖRİSTLERİ SAVUNARAK ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI
Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı uygulamaları ve katliamları adeta görmezden gelen Netanyahu, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalıştı. Netanyahu, Türkiye'de işledikleri birçok suç sebebiyle tutuklu bulunan sözde "gazetecileri" bahane ederek "Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor" dedi.
DİKTATÖR ALGISIYLA ERDOĞAN KARŞITI PROPAGANDA
Netanyahu da birçok Türkiye düşmanı gibi her seçimde milli iradenin takdiriyle seçilen Başkan Erdoğan'ı "diktatör" algısıyla karalayıp uluslararası arenada algı yönetimi yapmanın peşinde. Erdoğan ve Türkiye'ye karşı yapılan bu karalama stratejisi hiç de yabancı değil! FETÖ ve PKK gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerinin de uluslararası medya ve lobi gücünü kullanarak benzer propagandalar yürüttüğü biliniyor.
TERÖRİSTLERİ SAVUNARAK ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI
Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı uygulamaları ve katliamları adeta görmezden gelen Netanyahu, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalıştı. Netanyahu, Türkiye'de işledikleri birçok suç sebebiyle tutuklu bulunan sözde "gazetecileri" bahane ederek "Gazeteciler ve hakimler hapishanelerini doldururken, diktatör Erdoğan İsrail'in demokrasisine saldırıyor" dedi.
DİKTATÖR ALGISIYLA ERDOĞAN KARŞITI PROPAGANDA
Netanyahu da birçok Türkiye düşmanı gibi her seçimde milli iradenin takdiriyle seçilen Başkan Erdoğan'ı "diktatör" algısıyla karalayıp uluslararası arenada algı yönetimi yapmanın peşinde. Erdoğan ve Türkiye'ye karşı yapılan bu karalama stratejisi hiç de yabancı değil! FETÖ ve PKK gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerinin de uluslararası medya ve lobi gücünü kullanarak benzer propagandalar yürüttüğü biliniyor.
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