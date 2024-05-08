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Ünlü diş hekiminden iş insanının kızına taciz: Odasında bacaklarına dokundu! "Ben herkesi öpüyorum"

İzmir'in tanınmış çene cerrahlarından biri olan ünlü diş hekimi T.G.'nin adı skandal bir olayla gündeme geldi. İddialara göre, iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T., diş tedavisi için gittiği T.G.'nin odasında tacize uğradı. İşte o olayın detayları...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 11:31
Ünlü diş hekiminden iş insanının kızına taciz: Odasında bacaklarına dokundu! Ben herkesi öpüyorum

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İzmir'in tanınmış çene cerrahlarından biri olan ünlü diş hekimi T.G. taciz iddialarıyla gündeme geldi.

İğrenç olay İzmir'in Alsancak İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre İzmirli iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T. tedavi için gittiği diş hekimi T.G.'nin odasında tacize uğradı. A.T., hekimin kendisini öptüğünü, bacaklarını ellediğini söyleyerek durumu ailesine anlattı.

"BU NASIL DİŞÇİ ANLAMIŞ DEĞİLİM!"
Genç kızın ailesi olayı öğrenince hekimin muayenesine gidip hesap sordu.

Yeni Asır'ın haberine göre taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü. Aile diş hekiminden şikayetçi olurken; diş hekimi T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Baba Hasan T.Baba Hasan T.

"ÇENEDEN YAPMASI GEREKEN İĞNEYİ KALÇADAN YAPTI"
Baba Hasan T. "Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, 'ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok' diye yanıt verince kendimi tutamadım" ifadelerini kullandı.

Tacizci diş hekimi T.GTacizci diş hekimi T.G

"BİR DAHA BURAYA GELMEK İSTEMİYORUM"
Balık üretim çiftliği sahibi İzmirli iş insanı Hasan T., kızının yaşadıklarını anlattı.

Hasan T. açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kızım A.T. eğitim gördüğü İngiltere'den gelip annesi Meral T. ile tedavi için diş hekimi T.G.'ye gitti. Kızım muayene odasından ağlayarak çıkmış, annesi ise ağrıdan ağladığını düşünmüş. Ancak biraz daha üstüne gidince 'anne bir daha buraya gelmeyelim' dediğinde gerçek ortaya çıkmış.

'BEN HERKESİ ÖPÜYORUM' DEDİ
Kızıma tedavi öncesi çenesinin içinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim.

Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince şöyle yanıt verdi: 'Ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok.' Aldığım cevap karşısında kendimi tutamadım ve saldırdım. Hekimden şikayetçi olduk. Savcılık da soruşturmayı tamamlayıp cinsel taviz davasını açtı. Önümüzdeki günlerde davanın duruşması olacak."

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