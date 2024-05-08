Ünlü diş hekiminden iş insanının kızına taciz: Odasında bacaklarına dokundu! "Ben herkesi öpüyorum"

İğrenç olay İzmir'in Alsancak İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre İzmirli iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T. tedavi için gittiği diş hekimi T.G.'nin odasında tacize uğradı. A.T., hekimin kendisini öptüğünü, bacaklarını ellediğini söyleyerek durumu ailesine anlattı.

Yeni Asır'ın haberine göre taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü. Aile diş hekiminden şikayetçi olurken; diş hekimi T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Baba Hasan T.

"ÇENEDEN YAPMASI GEREKEN İĞNEYİ KALÇADAN YAPTI"

Baba Hasan T. "Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, 'ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok' diye yanıt verince kendimi tutamadım" ifadelerini kullandı.