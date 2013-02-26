Vav TV İzle
Okullar kapanacak mı? Okullar kapanacak mı?
Yarıyıl tatili Sömestr uzatılacak mı belli oldu! Yarıyıl tatili (Sömestr) uzatılacak mı belli oldu!
1. dönem ne zaman bitecek, karneler ne zaman verilecek? 1. dönem ne zaman bitecek, karneler ne zaman verilecek?
Site sakinlerine fahiş aidat zammı şoku! Uyarı geldi Site sakinlerine fahiş aidat zammı şoku! Uyarı geldi
Son 24 Saatin Tüm Haberleri
  • YEMEK
  • NAMAZ SAATLERİ
    • Kuru Meyveli Cupcake Tarifi
    • Sate Ayam (Özel Tavuk Şiş) Tarifi
    • Portakallı Ve Limonlu Buzlu Çay
    • Elmalı Tavuk Butları Tarifi
    • Akşehir Yahnisi Tarifi
    • Dana Yanak Tarifi
    • Portakallı Sünger Kek
    • Bitter Çikolatalı Pasta
    • Kabaklı Çorba Tarifi
    • Patates Çanağında Salata
    • Manisa kebabı tarifi
    Tüm yemek tarifleri
    • İmsak 06:50
    • Güneş 08:21
    • Öğle 13:18
    • İkindi 15:43
    • Akşam 18:04
    • Yatsı 19:30
FOTO GALERİ
SON DAKİKA