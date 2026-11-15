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ALİ ŞERBETÇİ
ALİ ŞERBETÇİ
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Kadrolu devlet işçisi iş yeri açabilir mi?

Eklenme Tarihi 15 Kasım 2026

Bir kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma iş yeri açabilir miyim? İş yeri açarsam yanımda sigortalı kişi ya da kişiler çalıştırsam bana bir katkısı ya da zararı olabilir mi? Maaşımdan vergi kesintisi yine yapılır mı yoksa esnaflığımdan dolayı az vergi mi öderim?

İş sözleşmesinde ve iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Adınıza iş yeri olması ancak sözleşmenizde iş yeri açamaz diye bir ibare varsa bu size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider.

Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından iş yeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımında farklı sonuçları olabileceğinden, iş yeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni iş yerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir.

SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağ-Kur'lu olarak iş yeri açması Bağ-Kur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.

Özel bir şirkette çalışıyoruz. Son üç aydır bazı arkadaşlar maaşını alıyor bazılarımız alamıyoruz. İşten çıksak tazminat alabilir miyiz?

İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçi bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise yargıya başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.

Babamı kaybedeli 1 yıl oldu, kardeşim 19 yaşında ve staj görüyor. Sigortası başladı. Kardeşim kaç yaşına kadar maaş alabilir? Sigortadan dolayı aylığı kesilir mi?

Yetim aylığı alacak olan erkek çocuklar 18 yaşına kadar sorunsuz yetim aylığı alabilmekte. Eğer okuyorsa ve okuduğu okul lise ise 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer yüksekokul okursa 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilmektedir.

Kardeşiniz lisede okuduğuna göre 20 yaşı dolana kadar yetim aylığı alabilecek. Üniversiteye devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar aylık alabilecektir. Ayrıca kardeşinizin sigortasının stajyerlik nedeni ile başladığını belirtmişsiniz. Stajyerlikten dolayı ödenen primler yetim maaşına engel teşkil etmemektedir.

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