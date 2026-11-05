Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde kurulan Dijital Üniversite Platformu için adaylardan gelen yoğun talep üzerine ek süre ve ek kontenjan uygulaması başlatıldı. Alınan kararla birlikte, platforma kabul edildiği halde kesin kaydını tamamlayamayan adaylara işlemlerini bitirmeleri için yeni bir süre tanınacak. Ayrıca ücretsiz eğitimlerden daha fazla kişinin faydalanabilmesi için ek kontenjan açılarak yedek listedeki adaylara da kayıt hakkı verilecek.

YEDEK ADAYLARA BİLDİRİMLER SMS VE E-POSTA İLE GELECEK

Yeni kabul dönemine dair tüm duyurular adaylara doğrudan SMS ve e-posta aracılığıyla ulaştırılacak. Kısa mesaj bildirimleri adayların telefonlarına Marmara NSA gönderici başlığıyla iletilecek.

Yetkililer, gönderilen bilgilendirme e-postalarının spam ya da gereksiz kutusuna düşebileceği konusunda adayları uyardı. Kayıt hakkını kaçırmak istemeyen katılımcıların bu klasörleri düzenli olarak kontrol etmesi ve güncel duyuruları www.dijitaluniversiteplatformu.org adresi üzerinden takip etmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDEN ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATI

Üç ana okul çatısı altında yapılandırılan Dijital Üniversite Platformu, katılımcılara çevrim içi ve tamamen ücretsiz dersler sunuyor. Marmara Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen programa Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademik katkı sağlıyor.

Platformun sunduğu eğitim yapısına ve takvimine dair öne çıkan veriler şu şekilde sıralanıyor:

DİJİTAL ÜNİVERSİTE PLATFORMU Eğitim yapısı ve dönem takvimi 2026-2027 DÖNEMİ 3 Uzmanlık okulu Yapay Zeka, Veri Analizi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik 16 Eğitim modülü Dijital ve sektörel yetkinlikleri geliştirmeye yönelik ders içeriği 5 Üniversitenin iş birliği Marmara, Yıldız Teknik, Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ 3 Kasım Dönem başlangıcı Platformdaki mevcut 2026-2027 eğitim döneminin başlangıç tarihi