İŞKUR Gençlik Programı başlıyor! 150 bin öğrenciye günlük 1.375 lira ödeme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu yeni dönemde İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanı 150 bin öğrenci olarak belirlendi. Eğitimlerini aksatmadan haftada 3 güne kadar programa katılabilecek öğrenciler, günlük 1.375 lira ödeme alacak. Program kapsamında iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat eğitimleri de verilecek.
İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığı duyuruldu. Program kapsamında 150 bin üniversite öğrencisine günlük 1.375 lira ödeme yapılacak; ay içinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler 19.250 lira gelir desteği alabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.
150 BİN ÖĞRENCİYE GELİR DESTEĞİ
Programın yeni dönem kontenjanı 150 bin üniversite öğrencisi olarak belirlendi. Katılımcılara programa devam ettikleri her gün için 1.375 lira ödeme yapılacak.
Ay içinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler, 19.250 lira gelir desteği alabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda geçen yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanan genç sayısının 220 bine yaklaştığını belirtti. Erdoğan, 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine yükseltildiğini; günlük 1.375 lira ödeme yapılacağını, ayda 14 gün katılan öğrencilerin 19.250 liraya kadar destek alabileceğini ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
Paylaşımında Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Hamlesi kapsamında 3 yılda 3 milyon gence ulaşma hedefi bulunduğunu bildiren Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasının amaçlandığını kaydetti.
KAMPÜSTE DENEYİM VE ESNEK KATILIM
İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumu ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğiyle yürütülüyor. Programla öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, iş gücü deneyimi kazanmaları ve bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ile disiplin edinmeleri amaçlanıyor.
Kısmi ve esnek olarak düzenlenen programa haftada 3 güne kadar katılım sağlanabiliyor. Böylece öğrencilerin eğitimlerine devam ederken kampüslerinde iş tecrübesi kazanması hedefleniyor.
KAMPÜS GÖREVLERİ FARKLI ALANLARA YAYILIYOR
Program kapsamında öğrenciler, kampüs yaşamını ve üniversitelerin gelişimini destekleyen farklı faaliyet alanlarında görev alabilecek.
Faaliyet alanları arasında sürdürülebilir kampüs çalışmaları, kampüs altyapısı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel çalışmalar, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet ve iş birliği, öğrenci gelişim ve uyum ile dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetleri bulunuyor.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Program yalnızca kampüs görevleriyle sınırlı kalmıyor. Katılımcılara bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitimler veriliyor.
Bu eğitimlerle öğrencilerin iş gücüne katılım sürecinde desteklenmesi amaçlanıyor.
GSS VE SİGORTA PRİMLERİ YATIRILACAK
İŞKUR, program kapsamında katılım sağlanan günler için öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini yatıracak.
Program kapsamında günlük ödeme ve sigorta desteği birlikte sunuluyor. Katılımcılar, kampüs faaliyetlerine katıldıkları günlerde gelir desteğinden yararlanırken ilgili sigorta primleri de karşılanacak.
İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken kampüslerinde iş deneyimi ve çalışma alışkanlığı kazanmasını destekleyen esnek bir çalışma alanı sunuyor.