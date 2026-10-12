Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programı'nda öğrenciler eğitimlerini sürdürürken kampüslerinde iş deneyimi kazanabilecek.

150 BİN ÖĞRENCİYE GELİR DESTEĞİ

Programın yeni dönem kontenjanı 150 bin üniversite öğrencisi olarak belirlendi. Katılımcılara programa devam ettikleri her gün için 1.375 lira ödeme yapılacak.

Ay içinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler, 19.250 lira gelir desteği alabilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda geçen yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanan genç sayısının 220 bine yaklaştığını belirtti. Erdoğan, 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine yükseltildiğini; günlük 1.375 lira ödeme yapılacağını, ayda 14 gün katılan öğrencilerin 19.250 liraya kadar destek alabileceğini ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Paylaşımında Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Hamlesi kapsamında 3 yılda 3 milyon gence ulaşma hedefi bulunduğunu bildiren Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasının amaçlandığını kaydetti.