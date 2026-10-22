Dijital becerilerini geliştirmek isteyenler, farklı alanlarda uzmanlaşma fırsatı yakalayacak. (Foto: AA)

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 135 binden fazla kişinin başvurduğu, 30 bini aşkın katılımcının eğitimlere devam ettiği program, bu yıl kapsamı genişletilerek yeniden başlıyor. Yapay Zeka ve Veri Analizi okullarına Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulunun da eklenmesiyle eğitimler üç okul çatısı altında yürütülecek.

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik katkı sağlayacağı platformda katılımcılar, farklı disiplinlerde bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Yapay Zeka Okulu'nda makine öğrenmesi, kolaylaştırıcı araçlar ve modern yazılım geliştirme olmak üzere üç modülde eğitim verilecek.

Makine öğrenmesi modülünde sinir ağları, derin öğrenme, transformer mimarisi ve pekiştirmeli öğrenme gibi konular ele alınacak.

Kolaylaştırıcı Araçlar modülünde ChatGPT ve Claude gibi üretken yapay zeka araçlarının akademik araştırma, veri analizi, metin işleme ve içerik üretiminde kullanımı öğretilecek.

Modern Yazılım Geliştirme modülünde ise yapay zeka destekli kod üretimi, yazılım geliştirme süreçleri, test yöntemleri ve yazılım mimarisi üzerinde durulacak.