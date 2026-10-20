MEB 2026-2027 tatil takvimi: Kasım ara tatiliyle öğrencilere 9 günlük ilk mola!
MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi belli oldu. Milyonlarca öğrenci için ilk ders molası Kasım ayında verilecek. Hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne çıkacak tatilin detayları haberimizde.
Eylül ayında başlayan eğitim öğretim maratonunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli ilk ara tatil takvimine kilitlendi.
Birinci yazılı sınavların tamamlanmasıyla verilecek kasım ara tatilinin başlangıç tarihi, hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği ve sömestir takvimi netleşti.
İşte MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil ve sömestir tarihleri...
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için yoğun sınav maratonunun ilk molası yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle birlikte Kasım ara tatili, yarıyıl (sömestir) tatili ve ikinci ara tatil tarihlerini açıkladı.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Birinci dönemin ilk sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için Kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Hafta içi verilecek 5 günlük ara tatil, öncesindeki ve sonrasındaki cumartesi ve pazar günlerinin de eklenmesiyle toplam 9 güne çıkacak.
DERS ARASI TARİHLERİ
14 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak tatil dönemi, 22 Kasım 2026 Pazar akşamı bitecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2027 YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
Kasım tatilinin ardından öğrencileri bekleyen diğer tatil dönemleri de netleşti:
Sömestir (yarıyıl) tatili: Birinci dönemin tamamlanmasıyla karneler 22 Ocak 2027 Cuma günü dağıtılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci ara tatil: İkinci dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birleşerek yine 9 gün sürecek tatil sonrası dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Okulların kapanış tarihi: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin verilmesiyle tamamlanacak.