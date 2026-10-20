Eylül ayında başlayan eğitim öğretim maratonunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli ilk ara tatil takvimine kilitlendi.

Birinci yazılı sınavların tamamlanmasıyla verilecek kasım ara tatilinin başlangıç tarihi, hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği ve sömestir takvimi netleşti.

İşte MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil ve sömestir tarihleri...

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için yoğun sınav maratonunun ilk molası yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle birlikte Kasım ara tatili, yarıyıl (sömestir) tatili ve ikinci ara tatil tarihlerini açıkladı.