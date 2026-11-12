Akademik kariyer, lisansüstü eğitim veya yabancı dil puanı hedefiyle hazırlanan binlerce aday için 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumunda (2026-YDS/2) kritik aşamaya geçildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemlerini tamamlayarak Sınava Giriş Belgeleri'ni erişime açtı.

Sınava sayılı günler kala adaylar, 12 Kasım 2026 saat 10.30'dan itibaren sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebiliyor. Sınav gününe ilişkin kritik saat uyarısı ve sonuçların açıklanacağı tarih de takvimde netleşti.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026-YDS/2'ye başvuran adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden edinebiliyor. Belgeye erişim için sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

10.00 KURALINA DİKKAT: 2026-YDS/2 NE ZAMAN VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak sınavda adayların kapı kapanış saatini gözden kaçırmaması gerekiyor. Sınav günü saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.