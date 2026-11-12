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2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: YDS ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce aday için 2026 YDS/2 heyecanı zirveye çıktı. ÖSYM, bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar belgelerini nasıl alacak, sınav günü hangi saatten sonra binaya giriş yasaklanacak ve sonuçlar hangi gün ilan edilecek?

Giriş Tarihi:
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2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: YDS ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer, lisansüstü eğitim veya yabancı dil puanı hedefiyle hazırlanan binlerce aday için 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumunda (2026-YDS/2) kritik aşamaya geçildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemlerini tamamlayarak Sınava Giriş Belgeleri'ni erişime açtı.

2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: YDS ne zaman yapılacak?-2

Sınava sayılı günler kala adaylar, 12 Kasım 2026 saat 10.30'dan itibaren sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebiliyor. Sınav gününe ilişkin kritik saat uyarısı ve sonuçların açıklanacağı tarih de takvimde netleşti.

2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: YDS ne zaman yapılacak?-3

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026-YDS/2'ye başvuran adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden edinebiliyor. Belgeye erişim için sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

ÖSYM AİS SINAVA GİRİŞ BELGESİ EKRANI - Tıkla

10.00 KURALINA DİKKAT: 2026-YDS/2 NE ZAMAN VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak sınavda adayların kapı kapanış saatini gözden kaçırmaması gerekiyor. Sınav günü saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı: YDS ne zaman yapılacak?-4

Yılın ikinci YDS oturumuna ilişkin öne çıkan tüm tarihler ise şöyle sıralanıyor:

  • Başvuru başlangıcı: 30 Eylül 2026
  • Başvuruların son günü: 8 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar
  • Sonuçların açıklanacağı tarih: 10 Aralık 2026

Adaylar, 10 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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