ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda adaylara 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınavın cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlendi. Buna göre DHBT oturumu saat 11.15'te sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylara ise 20 dakika ilave süre tanınacak.

ÖSYM'DEN SAAT 10.00 UYARISI Adayların sınav günü dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntı binaya giriş saati. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerinde son dakikaya kalmamaları gerekiyor. KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? ÖSYM, 2026 KPSS DHBT sınav giriş belgelerini 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor. ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN! Adım İşlem 1 ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine girin. 2 T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın. 3 2026-KPSS DHBT sınavına ait giriş belgesini açın. 4 Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun. Adayların sınava giriş belgesiyle birlikte ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav yeri, bina ve salon bilgilerinin önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.