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2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar

ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak. İşte 2026 KPSS DHBT sınav saati, 40 soruluk testin süresi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve sonuç tarihi…

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2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda adaylara 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.

Sınavın cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlendi. Buna göre DHBT oturumu saat 11.15'te sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylara ise 20 dakika ilave süre tanınacak.

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar-2

ÖSYM'DEN SAAT 10.00 UYARISI

Adayların sınav günü dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntı binaya giriş saati. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerinde son dakikaya kalmamaları gerekiyor.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 2026 KPSS DHBT sınav giriş belgelerini 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor.

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Adım
İşlem
1
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine girin.
2
T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
3
2026-KPSS DHBT sınavına ait giriş belgesini açın.
4
Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.

Adayların sınava giriş belgesiyle birlikte ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav yeri, bina ve salon bilgilerinin önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar-3

KPSS DHBT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS DHBT'de adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her biri 20 sorudan oluşan sınav, DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölümden oluşacak.

DHBT-1
Kapsam
İlk 20 soru
Tüm öğrenim düzeyleri için ortak hazırlanan temel din bilgisi sorularını kapsıyor.
Konu 1
İslam inanç esasları
Konu 2
İslam ibadet esasları
Konu 3
Kur'an bilgisi
Konu 4
Siyer
Konu 5
İslam ahlakı

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar-4

DHBT-2
Kapsam
Son 20 soru
Adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösteriyor. Lisans için İlahiyat Fakültesi, ön lisans için İlahiyat ön lisans programı, ortaöğretim için İmam Hatip Okulları müfredatı esas alınıyor.
Konu 1
Tefsir
Konu 2
Fıkıh
Konu 3
Hadis
Konu 4
Akaid ve kelam
Konu 5
İslam tarihi
Konu 6
Dinler ve mezhepler tarihi
Konu 7
Dinî hitabet

Sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar-5

KPSS DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

DHBT, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezuniyet düzeylerinde sınava başvuran adaylara yönelik uygulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi gibi din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar bu sınava katılıyor.

Adayların kendi öğrenim düzeylerine uygun DHBT sorularını yanıtlaması gerekiyor.

2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar-6

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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