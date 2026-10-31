2026 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi ve tüm detaylar
ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak. İşte 2026 KPSS DHBT sınav saati, 40 soruluk testin süresi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve sonuç tarihi…
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda adaylara 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
Sınavın cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlendi. Buna göre DHBT oturumu saat 11.15'te sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylara ise 20 dakika ilave süre tanınacak.
ÖSYM'DEN SAAT 10.00 UYARISI
Adayların sınav günü dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntı binaya giriş saati. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerinde son dakikaya kalmamaları gerekiyor.
KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM, 2026 KPSS DHBT sınav giriş belgelerini 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor.
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Adayların sınava giriş belgesiyle birlikte ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav yeri, bina ve salon bilgilerinin önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.
KPSS DHBT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 KPSS DHBT'de adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her biri 20 sorudan oluşan sınav, DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölümden oluşacak.
Sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.
KPSS DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
DHBT, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezuniyet düzeylerinde sınava başvuran adaylara yönelik uygulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi gibi din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar bu sınava katılıyor.
Adayların kendi öğrenim düzeylerine uygun DHBT sorularını yanıtlaması gerekiyor.
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.