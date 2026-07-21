YÖK Atlas 2026 tercih robotu: Hangi bölüm kaç puan?

📌 TERCİHTE PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI DAHA ÖNEMLİ?
|Kriter
|Açıklama
|Başarı sıralaması ✅
|Tercihte en önemli göstergedir. Adayın hangi aralıkta tercih yapacağını belirler.
|Taban puan
|Geçmiş yıl yerleşen son adayın puanıdır, her yıl değişebilir.
|Puan neden değişir?
|Sınav zorluğu, kontenjan değişikliği ve bölüme olan talep puanları etkiler.
|Doğru tercih yöntemi
|Sıralamanın üstü, yakını ve altından dengeli tercihler oluşturmak gerekir.
|2026 kesin veriler
|Kesin taban puan ve başarı sıralamaları yerleştirme sonuçları sonrası belli olur.
✅ Başarı sıralaması daha önemli.
✅ YKS'de taban puanlar her yıl değişebilir. Sınavın zorluk seviyesi, kontenjanlar ve aday tercihleri puanları etkiler.
✅ Tercih yaparken adayların kendi başarı sıralamalarını temel alması daha sağlıklı sonuç verir.
📌 HANGİ BÖLÜM KAÇ PUANLA ALIYOR?
|Konu
|Açıklama
|Taban Puanlar
|Üniversite bölümlerinin geçmiş yıl yerleşen son adayının puanını gösterir.
|Başarı Sıralaması
|Tercih sürecinde adayların dikkate alması gereken en önemli göstergelerden biridir.
|Puan Değişkenleri
|Puanlar; üniversiteye, kontenjana, öğretim diline, burs oranına ve bölüme olan talebe göre değişebilir.
|Bölüm Farklılıkları
|Aynı bölüm, farklı üniversitelerde çok farklı puan ve sıralamalarla öğrenci alabilir.
|YÖK Atlas Kullanımı
|Adaylar puan türlerini seçerek üniversite ve bölümleri karşılaştırabilir.
|Tercih Önerisi
|Sadece taban puana değil, başarı sırasına ve geçmiş yıllardaki yerleşme verilerine bakılmalıdır.
Adaylar, YÖK Atlas Tercih Robotu üzerinden kendi puan türlerini seçerek üniversiteleri ve bölümleri karşılaştırabiliyor.