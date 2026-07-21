YÖK Atlas 2026 tercih robotu: Hangi bölüm kaç puan?

YÖK Atlas 2026 taban puanlarını gösteriyor mu? Hayır. YÖK Atlas tercih döneminden önce yeni yılın kesin taban puanlarını göstermez. Sistemde yer alan puan ve başarı sıralamaları, önceki yıllardaki yerleştirme sonuçlarından oluşan karşılaştırma verileridir.

YÖK Atlas tercih yapmak için tek başına yeterli mi? Hayır. YÖK Atlas adaylara karşılaştırma imkanı sunar ancak tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayımladığı güncel tercih kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Program kodları, kontenjanlar ve özel koşullar kılavuzdan doğrulanmalıdır.

Tercih listesi nasıl hazırlanmalı? Liste dengeli oluşturulmalıdır. Üst sıralarda adayın başarı sırasından daha yüksek bölümlere, orta bölümde kendi sıralamasına yakın programlara, alt sıralarda ise daha güvenli tercihlere yer verilebilir.

Tercih sırası önemli mi? Evet. Merkezi yerleştirmede aday, puanının yettiği en üst tercihine yerleşir. Bu nedenle yalnızca puanı tuttuğu için istenmeyen bir bölüm listeye eklenmemelidir.

Tercih yaparken sadece taban puana bakılır mı? Hayır. Taban puanlar yıllara göre değişebilir. Adayların öncelikle başarı sırasını dikkate alması gerekir.

Başarı sırası neden daha önemli? Sınavın zorluk seviyesi, adayların puan dağılımı ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle puanlar her yıl farklılaşabilir. Başarı sırası daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.

Kontenjan değişikliği tercihleri etkiler mi? Evet. Kontenjan artışı veya azalması bölümlerin başarı sıralamalarında değişikliğe neden olabilir.

Bir bölümün dolmaması ne anlama gelir? Doluluk oranı yüzde 100'ün altında olan programlarda ayrılan kontenjanların tamamı dolmamış demektir. Hiç yerleşme olmayan programlarda taban puan ve başarı sırası oluşmayabilir.

Tercih öncesi hangi bilgiler kontrol edilmeli? Güncel kontenjan, geçmiş yıllardaki başarı sırası değişimi, öğretim dili, hazırlık sınıfı, özel koşullar, burs ve ücret bilgileri, şehir, barınma imkanları, staj olanakları ve mezuniyet sonrası iş imkanları incelenmelidir.