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YÖK Atlas 2026 tercih robotu: Hangi bölüm kaç puan?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih heyecanı başladı. Adaylar, hayallerindeki bölüme yerleşebilmek için taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. YÖK Atlas Tercih Robotu, tıp, hukuk, hemşirelik ve öğretmenlik gibi en çok tercih edilen bölümlerin geçmiş yıllara ait verilerini inceleme imkanı sunarak adaylara yol gösteriyor. Üniversite tercih sürecinde doğru karar vermek isteyen öğrenciler YÖK Atlas üzerinden puan ve sıralama karşılaştırmaları yaparak tercih listelerini oluşturabilir. İşte YÖK Atlas taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar.

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YÖK Atlas 2026 tercih robotu: Hangi bölüm kaç puan?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih maratonu başladı. 2026-YKS sonuçlarının ardından gözler "Hangi bölüm kaç puanla alıyor?" sorusunun yanıtına çevrilirken, YÖK Atlas Tercih Robotu adayların en büyük rehberi oldu. Tıp, hukuk, hemşirelik, öğretmenlik ve diğer bölümlerde geçmiş yılların başarı sıraları ve taban puanları tercih listelerini şekillendiriyor. Peki hangi bölüm hangi sıralamayla öğrenci aldı, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte adayların bilmesi gereken kritik detaylar...

YÖK Atlas 2026 tercih robotu açıldı

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas Tercih Robotu, üniversite tercihi yapacak adaylara bölüm ve üniversite karşılaştırması yapma imkanı sunuyor. Sistem üzerinden programların kontenjanları, doluluk oranları, öğretim dili, geçmiş dönem taban puanları ve başarı sıralamaları görüntülenebiliyor.

YKS tercih rehberi 2026: Hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

Ancak adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, YÖK Atlas'ta yer alan verilerin kesin 2026 yerleştirme sonuçları olmadığı.

Bu bilgiler önceki yıllardaki yerleştirme sonuçlarından oluşurken, 2026 yılına ait kesin taban puanlar ve sıralamalar tercih sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Tıp, hukuk, hemşirelik ve mühendislikte başarı sıralamaları nasıl?

📌 TERCİHTE PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI DAHA ÖNEMLİ?

KriterAçıklama
Başarı sıralamasıTercihte en önemli göstergedir. Adayın hangi aralıkta tercih yapacağını belirler.
Taban puanGeçmiş yıl yerleşen son adayın puanıdır, her yıl değişebilir.
Puan neden değişir?Sınav zorluğu, kontenjan değişikliği ve bölüme olan talep puanları etkiler.
Doğru tercih yöntemiSıralamanın üstü, yakını ve altından dengeli tercihler oluşturmak gerekir.
2026 kesin verilerKesin taban puan ve başarı sıralamaları yerleştirme sonuçları sonrası belli olur.

Başarı sıralaması daha önemli.

✅ YKS'de taban puanlar her yıl değişebilir. Sınavın zorluk seviyesi, kontenjanlar ve aday tercihleri puanları etkiler.

✅ Tercih yaparken adayların kendi başarı sıralamalarını temel alması daha sağlıklı sonuç verir.

YÖK Atlas 2026 nasıl kullanılır? Tercih yapacak adaylara kritik bilgiler

📌 HANGİ BÖLÜM KAÇ PUANLA ALIYOR?

KonuAçıklama
Taban PuanlarÜniversite bölümlerinin geçmiş yıl yerleşen son adayının puanını gösterir.
Başarı SıralamasıTercih sürecinde adayların dikkate alması gereken en önemli göstergelerden biridir.
Puan DeğişkenleriPuanlar; üniversiteye, kontenjana, öğretim diline, burs oranına ve bölüme olan talebe göre değişebilir.
Bölüm FarklılıklarıAynı bölüm, farklı üniversitelerde çok farklı puan ve sıralamalarla öğrenci alabilir.
YÖK Atlas KullanımıAdaylar puan türlerini seçerek üniversite ve bölümleri karşılaştırabilir.
Tercih ÖnerisiSadece taban puana değil, başarı sırasına ve geçmiş yıllardaki yerleşme verilerine bakılmalıdır.

Adaylar, YÖK Atlas Tercih Robotu üzerinden kendi puan türlerini seçerek üniversiteleri ve bölümleri karşılaştırabiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihte puan mı sıralama mı önemli?

TIP FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

Üniversite / ProgramKontenjanBaşarı SırasıTaban Puan
Hacettepe Üniversitesi Tıp İngilizce1751.169534,82259
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp İngilizce651.391533,46922
Hacettepe Üniversitesi Tıp2301.836530,58733
Ankara Üniversitesi Tıp İngilizce652.562526,70477
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp2703.082524,06820
Ankara Üniversitesi Tıp3353.290523,18583
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp İngilizce653.456522,48922
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp2854.532518,33458
Gazi Üniversitesi Tıp3004.766517,63611
Ege Üniversitesi Tıp3205.118516,36259
Tıp fakülteleri kaç binle alıyor? İşte en yüksek sıralamalı bölümler

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

Üniversite / ProgramKontenjanBaşarı SırasıTaban Puan
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk506.906433,40024
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk2008.056430,22295
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk809.430426,99484
Anadolu Üniversitesi Hukuk2009.923425,96214
Akdeniz Üniversitesi Hukuk10011.141423,62790
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk7011.550422,81010
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk10012.546421,16584
Selçuk Üniversitesi Hukuk10012.792420,70222
Kocaeli Üniversitesi Hukuk12014.522417,87983
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk6015.132416,97723
YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite ve bölüm karşılaştırma rehberi

HEMŞİRELİK BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

Üniversite / ProgramKontenjanBaşarı SırasıTaban Puan
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik15062.538432,81344
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik İngilizce3069.043426,49949
Ankara Üniversitesi Hemşirelik16072.201423,55283
Dicle Üniversitesi Hemşirelik7078.028418,20494
Gazi Üniversitesi Hemşirelik20080.808415,70949
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik10093.442404,51279
Üniversite tercih listesi nasıl hazırlanır? Dengeli sıralama yöntemi

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

Üniversite / ProgramKontenjanBaşarı SırasıTaban Puan
Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce458.836505,29132
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce4591.204406,39872
Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği40126.164379,18354
2026 YKS tercihleri öncesi adayların bilmesi gerekenler

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

Üniversite / ProgramKontenjanBaşarı SırasıTaban Puan
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği İngilizce UOLP2094.955403,24762
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği7096.505402,00577
Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği80104.616395,37026
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği56104.953395,06260
Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği70114.814387,50199
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği İngilizce70120.072383,61371
YÖK Atlas 2026: En çok merak edilen bölümlerin puanları ve sıralamaları

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?

BölümÜniversiteBaşarı SırasıTaban Puan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizceBoğaziçi Üniversitesi1.397474,16777
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler AlmancaTürk-Alman Üniversitesi11.082423,74085
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizceİstanbul Üniversitesi14.998417,15799
YÖK Atlas’ta hangi bilgiler var? Tercih yapacaklara yol haritası
ÖĞRETMENLİK BAŞARI SIRALAMALARI NASIL?
BölümÜniversiteBaşarı SırasıTaban Puan
Sınıf ÖğretmenliğiHacettepe Üniversitesi36.287394,63991
Sınıf ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi45.590387,83942
Sınıf ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi46.728387,05378
Tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlikte 2026 tercih rehberi
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2026SIK SORULAN SORULARIN YANITLARI VE TERCİH REHBERİ
YÖK Atlas 2026 taban puanlarını gösteriyor mu?Hayır. YÖK Atlas tercih döneminden önce yeni yılın kesin taban puanlarını göstermez. Sistemde yer alan puan ve başarı sıralamaları, önceki yıllardaki yerleştirme sonuçlarından oluşan karşılaştırma verileridir.
YÖK Atlas tercih yapmak için tek başına yeterli mi?Hayır. YÖK Atlas adaylara karşılaştırma imkanı sunar ancak tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayımladığı güncel tercih kılavuzu mutlaka kontrol edilmelidir. Program kodları, kontenjanlar ve özel koşullar kılavuzdan doğrulanmalıdır.
Tercih listesi nasıl hazırlanmalı?Liste dengeli oluşturulmalıdır. Üst sıralarda adayın başarı sırasından daha yüksek bölümlere, orta bölümde kendi sıralamasına yakın programlara, alt sıralarda ise daha güvenli tercihlere yer verilebilir.
Tercih sırası önemli mi?Evet. Merkezi yerleştirmede aday, puanının yettiği en üst tercihine yerleşir. Bu nedenle yalnızca puanı tuttuğu için istenmeyen bir bölüm listeye eklenmemelidir.
Tercih yaparken sadece taban puana bakılır mı?Hayır. Taban puanlar yıllara göre değişebilir. Adayların öncelikle başarı sırasını dikkate alması gerekir.
Başarı sırası neden daha önemli?Sınavın zorluk seviyesi, adayların puan dağılımı ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle puanlar her yıl farklılaşabilir. Başarı sırası daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.
Kontenjan değişikliği tercihleri etkiler mi?Evet. Kontenjan artışı veya azalması bölümlerin başarı sıralamalarında değişikliğe neden olabilir.
Bir bölümün dolmaması ne anlama gelir?Doluluk oranı yüzde 100'ün altında olan programlarda ayrılan kontenjanların tamamı dolmamış demektir. Hiç yerleşme olmayan programlarda taban puan ve başarı sırası oluşmayabilir.
Tercih öncesi hangi bilgiler kontrol edilmeli?Güncel kontenjan, geçmiş yıllardaki başarı sırası değişimi, öğretim dili, hazırlık sınıfı, özel koşullar, burs ve ücret bilgileri, şehir, barınma imkanları, staj olanakları ve mezuniyet sonrası iş imkanları incelenmelidir.
YÖK Atlas ile ÖSYM tercih kılavuzu arasındaki fark nedir?YÖK Atlas karşılaştırma ve araştırma aracıdır. Kesin tercih işlemleri ise ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzundaki program kodları ve koşullar esas alınarak yapılır.
Adayların gözü YÖK Atlas’ta: Bölüm ve üniversite araştırmaları hızlandı

TERCİH YAPARKEN KONTROL LİSTESİ

✅ Başarı sıranıza göre gerçekçi tercih aralığı oluşturun.
✅ Listenize istek sıralamanıza göre bölüm ekleyin.
✅ Sadece yüksek puanlı bölümlere bağlı kalmayın.
✅ Programın özel koşullarını okuyun.
✅ Üniversitenin şehir ve yaşam şartlarını değerlendirin.
✅ Eğitim dili ve hazırlık durumunu kontrol edin.
✅ Staj, uygulama ve mezuniyet sonrası imkanları araştırın.

YÖK Atlas verileriyle 2026 üniversite tercih rotası

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

2026 YKS kesin yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için YÖK Atlas'taki veriler geçmiş yıllara ait taban puan ve başarı sıralamalarını göstermektedir. Kesin 2026 taban puanları ve sıralamalar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacaktır.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim