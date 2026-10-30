Okullarda 3 kademeli güvenlik dönemi başlıyor: Risklere göre özel koruma!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda tek tip güvenlik döneminin bittiğini belirterek lokasyon ve risk durumuna göre turnike, polis ve acil durum butonları içeren yeni stratejiyi açıkladı. Ortak sınav uygulamasıyla şişirilmiş notların önüne geçtiklerini vurgulayan Tekin, Meta davası ve AGS sınav takvimi hakkında da önemli bilgiler paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğine yönelik atılan yeni adımların detaylarını paylaştı.
"BÜTÜN OKULLARIMIZI KATEGORİLEŞTİRDİK"
Okulların fiziki konumları ve çevre özelliklerine göre farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını belirten Bakan Tekin, her kuruma aynı yöntemin uygulanamayacağının altını çizerek yeni güvenlik stratejisini şöyle anlattı:
"Her okula turnike sistemi kurma önerisi olamaz ama hangi okullara turnike sistemi kurulacağını belirleyeceğiz. Okulun bulunduğu lokasyon iş yerleriyle doluysa, hastaneye yakınsa farklı tedbirler alıyoruz. Bütün okullarımızı kategorileştirdik, standartları belirledik. Güvenlik kamerası kayıtlarından acil durum butonlarına kadar tedbirler paketi oluşturduk. Sürekli polisin bulunması gereken okulları tespit ettik."
RİSK DURUMU BELİRLENECEK
Okullarda tek tip güvenlik dönemi bitiyor, yerini risk odaklı modern korumaya bırakıyor. Konum ve risk durumuna göre kategorize edilecek okullarda turnike, polis ve bahçe görevlisi gibi özel tedbirler hayata geçirilecek.
ŞİŞİRİLMİŞ NOTLARA SON
Tartışmaya sebep olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değinen Bakan Tekin, özel okulların üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarını şişirebildiğini, uygulama sayesinde bu durumun önüne geçileceği için özel okullardan tepki geldiğine dikkat çekti.
Tekin, "Sistem 2 yıldır pilot uygulanıyor. Ortak sınav notları, yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi ile takip edilecek. Hangi okulda problem varsa tespit edip gerekli adımları atacağız" diye konuştu.
META'DAN SONRA DİĞER PLATFORMLAR DA GÜNDEME GELECEK
Bakan Tekin, çocukların korunmasına yönelik Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yla ilgili dava dilekçesinin çantasında olduğunu, Meta'dan sonra diğer platformların da gündemde olabileceğini anlattı.
Öğretmen Akademisi'ne kaç öğretmen alınacağının da bütçe görüşmelerinden sonra belirleneceğini söyleyen Bakan Tekin, "Akademi Giriş Sınavı'nı (AGS) erkene aldık. Sınav 8 Mayıs 2027'de gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin göreve başlama süresini eylül başına yetiştireceğiz" ifadesini kullandı.
EĞİTİM SÜRESİ TARTIŞILSIN
Zorunlu eğitim süresinin 12 yılın altına düşürülmesinin tartışılmasını istediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Türkiye'de ortalama beklenen eğitim süresi OECD ortalamasının bir yıla yakın üzerinde. Tartışmaların sonucunda karar vereceğiz" dedi.
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