Ortak sınav notları yapay zeka destekli sistemle denetlenecek.

ŞİŞİRİLMİŞ NOTLARA SON

Tartışmaya sebep olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değinen Bakan Tekin, özel okulların üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarını şişirebildiğini, uygulama sayesinde bu durumun önüne geçileceği için özel okullardan tepki geldiğine dikkat çekti.

Tekin, "Sistem 2 yıldır pilot uygulanıyor. Ortak sınav notları, yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi ile takip edilecek. Hangi okulda problem varsa tespit edip gerekli adımları atacağız" diye konuştu.