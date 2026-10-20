PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI VE SİGORTA KRİTERLERİ

Programdan yalnızca devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş ya da pasif durumda olan öğrenciler başvuru kapsamı dışında tutuluyor.

Başvuru yapacak adaylarda aranan resmi katılım şartları ve bu şartların pratik karşılıkları şunlardır: