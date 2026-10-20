Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı
Devlet üniversitelerinde okuyan gençlere günlük 1.375 TL ödeme ve sigorta güvencesi sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi heyecanı başladı. Ayda sadece 14 gün görev alarak 19 bin 250 TL kazanmak isteyen öğrencilerin hane geliri ve sigorta gibi kritik şartları sağlaması gerekiyor. İŞKUR e-Şube sisteminde hangi fakülte ve meslek yüksekokullarının başvuru aldığı, 5 haneli ilan numaraları ve üniversite bazlı kura sonuç tarihleri haberimizde yer alıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde devlet üniversitelerinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başvuruları Ekim ayı itibarıyla başladı.
Üniversite öğrencilerinin derslerini aksatmadan kendi kampüslerinde iş deneyimi kazanmalarını ve bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan program kapsamında bu yıl 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldı. Programa katılan gençlere çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılırken, ayda azami 14 gün görev alan bir öğrencinin aylık gelir desteği 19 bin 250 TL'ye ulaşıyor.
GÜNLÜK 1.375 TL ÖDEME VE 150 BİN ÖĞRENCİ KONTENJANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu yeni dönem İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençleri kampüs içi çalışmalarla iş hayatına hazırlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 150 bin üniversite öğrencisini kapsayan programla gençlerin eğitim süreçlerini kesintiye uğratmadan tecrübe kazanacaklarını belirtti.
Programda öğrencilere ödenecek toplam tutar, ay içinde fiilen görev aldıkları gün sayısına göre hesaplanıyor. Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de doğrudan İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu sayede öğrenciler hem maddi gelir elde ediyor hem de çalışma süresi boyunca güvence altına alınıyor.
E-ŞUBE VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları Ekim ayı boyunca üniversitelerin duyuru takvimine göre kademeli olarak ve tamamen dijital ortamda alınıyor. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyuru panolarını ve İŞKUR sistemini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
Adaylar başvurularını saniyeler içinde şu dijital kanallar ve adımlar üzerinden tamamlayabiliyor:
- Giriş Yapılacak Platformlar: İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr), İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) veya İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.
- İlan Seçim Adımları: İŞKUR e-Şube ekranında sırasıyla "Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları" menüsü takip edilir.
- Filtreleme ve Başvuru: Arama ekranında il, ilçe, üniversite veya doğrudan 5 haneli program numarası seçilerek ilgili yerleşkenin ilanına başvuru kaydedilir.
PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI VE SİGORTA KRİTERLERİ
Programdan yalnızca devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş ya da pasif durumda olan öğrenciler başvuru kapsamı dışında tutuluyor.
Başvuru yapacak adaylarda aranan resmi katılım şartları ve bu şartların pratik karşılıkları şunlardır:
- Vatandaşlık ve Yaş Kriterini Sağlamak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış bulunmak.
- İŞKUR Kaydı Bulunmak: Türkiye İş Kurumu sistemine kayıtlı olmak.
- Emekli veya Malullük Aylığı Almamak: Kurumdan yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Yüklenici Kurum Çalışanı Olmamak: Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin (programı düzenleyen üniversitenin) veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.
- Son Bir Ayda Uzun Vadeli Sigortalı Olmamak: Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında (bir işverene bağlı tam süreli veya uzun vadeli sigortalı çalışan olarak) bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
- Kısa Vadeli Sigorta Kapsamında Bulunmamak: Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında (stajyer veya kursiyer gibi kısmi sigorta kollarında) sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
- Hane Gelir Şartını Karşılamak: Aynı hanede yaşayanların toplam gelirinin belirlenen yasal sınırı aşmaması şartını sağlamak.
- Diğer İŞKUR Programlarından Yararlanmamak: İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarının (işbaşı eğitim veya mesleki eğitim kursları) ya da işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
- Aktif Örgün Öğrenci Olmak: Başvuru yapılan yüklenici üniversitenin aktif örgün öğrencisi olmak.
İŞKUR E-ŞUBE İLANINDAKİ 21 ÜNİVERSİTE VE TAKVİM ÖZETİ
İŞKUR e-Şube arama ekranında yer alan güncel listeye göre 21 devlet üniversitesinde merkez kampüsler, fakülteler, hastaneler ve ilçe meslek yüksekokulları için toplam 104 ayrı ilan açıldı. Üniversitelerin son başvuru tarihleri 20 Ekim ile 23 Ekim 2026 arasında değişirken, çalışma dönemleri Kasım 2026 başında veya ortasında başlayıp Mayıs ya da Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 20-22 EKİM OLAN ÜNİVERSİTE İLANLARI
Amasya Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanlarında son başvuru tarihi 20 Ekim 2026 olarak uygulanırken, Eskişehir'deki üç devlet üniversitesinde başvurular 21 ve 22 Ekim 2026 tarihlerinde sona eriyor. Öğrencilerin başvuru yaparken kendi fakülte veya meslek yüksekokullarının bağlı olduğu program numarasını seçmeleri gerekiyor.
ERZURUM VE ARTVİN'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İLAN DETAYLARI
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi için toplam 15 ilan açıldı. Atatürk Üniversitesi'nin ilçe meslek yüksekokulları ve Oltu yerleşkesindeki birimlerinde seçmelerin noter kurası ile yapılacağı ilan açıklamalarında özellikle belirtiliyor. Artvin Çoruh Üniversitesi ise fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu bazında açtığı 15 ayrı ilanla öğrencilere farklı birimlerde görev alma imkanı sunuyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ
Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi için açılan ilanlarda son başvuru tarihi 23 Ekim 2026 olarak belirlendi. Bingöl Üniversitesi'nde program 2 Kasım 2026 tarihinde başlarken, Batman ve Şırnak'ta 9 Kasım 2026, Fırat Üniversitesi'nde ise 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.
KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ
Karabük Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesindeki yerleşkelerde başvurular 23 Ekim 2026 tarihinde tamamlanıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez kampüslerinin yanı sıra Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Zile ve Turhal meslek yüksekokulları için ayrı program numaralarıyla öğrenci kabul ediyor.
MARMARA BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ
Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ilanlarında da son başvuru tarihi 23 Ekim 2026 olarak uygulanıyor. Her üç üniversitede de çalışma takvimi 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.
ÜNİVERSİTELERİN 2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
Başvuruların tamamlanmasının ardından programa kabul edilecek 150 bin asil ve yedek aday, üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişleriyle belirlenecek. Birçok devlet üniversitesinde kura çekimleri 23 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve isim listeleri ilgili üniversitelerin duyuru sayfalarından ilan edilecek.
Başvuru ve kura sonuçları için aşağıda yer alan linklere tıklayın.