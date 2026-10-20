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Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı

Devlet üniversitelerinde okuyan gençlere günlük 1.375 TL ödeme ve sigorta güvencesi sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi heyecanı başladı. Ayda sadece 14 gün görev alarak 19 bin 250 TL kazanmak isteyen öğrencilerin hane geliri ve sigorta gibi kritik şartları sağlaması gerekiyor. İŞKUR e-Şube sisteminde hangi fakülte ve meslek yüksekokullarının başvuru aldığı, 5 haneli ilan numaraları ve üniversite bazlı kura sonuç tarihleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde devlet üniversitelerinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başvuruları Ekim ayı itibarıyla başladı.

Üniversite öğrencilerinin derslerini aksatmadan kendi kampüslerinde iş deneyimi kazanmalarını ve bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan program kapsamında bu yıl 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldı. Programa katılan gençlere çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılırken, ayda azami 14 gün görev alan bir öğrencinin aylık gelir desteği 19 bin 250 TL'ye ulaşıyor.

Kampüs birimlerindeki görevlere katılan öğrencilere günlük 1.375 lira cep harçlığı doğrudan yatırılıyor. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne ait olup temsilidir.Kampüs birimlerindeki görevlere katılan öğrencilere günlük 1.375 lira cep harçlığı doğrudan yatırılıyor. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne ait olup temsilidir.

GÜNLÜK 1.375 TL ÖDEME VE 150 BİN ÖĞRENCİ KONTENJANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu yeni dönem İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençleri kampüs içi çalışmalarla iş hayatına hazırlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 150 bin üniversite öğrencisini kapsayan programla gençlerin eğitim süreçlerini kesintiye uğratmadan tecrübe kazanacaklarını belirtti.

Programda öğrencilere ödenecek toplam tutar, ay içinde fiilen görev aldıkları gün sayısına göre hesaplanıyor. Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de doğrudan İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu sayede öğrenciler hem maddi gelir elde ediyor hem de çalışma süresi boyunca güvence altına alınıyor.

Destek ve Program Kalemi
2026-2027 Dönemi Uygulama Detayı
Toplam Öğrenci Kontenjanı
150.000 üniversite öğrencisi
Günlük Ödeme Tutarı
1.375 TL
Aylık Azami Katılım Süresi
14 gün
Aylık Azami Gelir Desteği
19.250 TL (14 gün tam katılım halinde)
Sigorta Kapsamı
Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri
Kapsanan Eğitim Düzeyleri
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün programları

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-3

E-ŞUBE VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları Ekim ayı boyunca üniversitelerin duyuru takvimine göre kademeli olarak ve tamamen dijital ortamda alınıyor. Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyuru panolarını ve İŞKUR sistemini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Adaylar başvurularını saniyeler içinde şu dijital kanallar ve adımlar üzerinden tamamlayabiliyor:

  • Giriş Yapılacak Platformlar: İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr), İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) veya İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.
  • İlan Seçim Adımları: İŞKUR e-Şube ekranında sırasıyla "Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları" menüsü takip edilir.
  • Filtreleme ve Başvuru: Arama ekranında il, ilçe, üniversite veya doğrudan 5 haneli program numarası seçilerek ilgili yerleşkenin ilanına başvuru kaydedilir.

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-4

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI VE SİGORTA KRİTERLERİ

Programdan yalnızca devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş ya da pasif durumda olan öğrenciler başvuru kapsamı dışında tutuluyor.

Başvuru yapacak adaylarda aranan resmi katılım şartları ve bu şartların pratik karşılıkları şunlardır:

  • Vatandaşlık ve Yaş Kriterini Sağlamak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış bulunmak.
  • İŞKUR Kaydı Bulunmak: Türkiye İş Kurumu sistemine kayıtlı olmak.
  • Emekli veya Malullük Aylığı Almamak: Kurumdan yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Yüklenici Kurum Çalışanı Olmamak: Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin (programı düzenleyen üniversitenin) veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.
  • Son Bir Ayda Uzun Vadeli Sigortalı Olmamak: Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında (bir işverene bağlı tam süreli veya uzun vadeli sigortalı çalışan olarak) bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
  • Kısa Vadeli Sigorta Kapsamında Bulunmamak: Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında (stajyer veya kursiyer gibi kısmi sigorta kollarında) sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
  • Hane Gelir Şartını Karşılamak: Aynı hanede yaşayanların toplam gelirinin belirlenen yasal sınırı aşmaması şartını sağlamak.
  • Diğer İŞKUR Programlarından Yararlanmamak: İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarının (işbaşı eğitim veya mesleki eğitim kursları) ya da işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
  • Aktif Örgün Öğrenci Olmak: Başvuru yapılan yüklenici üniversitenin aktif örgün öğrencisi olmak.

Destek programına uzaktan eğitimdekiler katılamazken yalnızca örgün öğretimdeki aktif üniversiteliler kabul ediliyor.Destek programına uzaktan eğitimdekiler katılamazken yalnızca örgün öğretimdeki aktif üniversiteliler kabul ediliyor.

İŞKUR E-ŞUBE İLANINDAKİ 21 ÜNİVERSİTE VE TAKVİM ÖZETİ

İŞKUR e-Şube arama ekranında yer alan güncel listeye göre 21 devlet üniversitesinde merkez kampüsler, fakülteler, hastaneler ve ilçe meslek yüksekokulları için toplam 104 ayrı ilan açıldı. Üniversitelerin son başvuru tarihleri 20 Ekim ile 23 Ekim 2026 arasında değişirken, çalışma dönemleri Kasım 2026 başında veya ortasında başlayıp Mayıs ya da Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Amasya Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
6 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
20.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
10 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
20.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
25.06.2027
Eskişehir Teknik Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
21.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Anadolu Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
22.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
2 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
22.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Artvin Çoruh Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
15 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Atatürk Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
13 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
13.06.2027
Batman Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
5 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Bingöl Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
3 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
02.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Erzurum Teknik Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
13.06.2027
Fırat Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
7 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Karabük Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
5 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.05.2027
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
6 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
25.06.2027
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
4 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
14.05.2027
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Erzurum)
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
02.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
11.06.2027
Sakarya Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
28.05.2027
Sinop Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
1 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Şırnak Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
5 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
09.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
30.06.2027
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
10 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
28.05.2027
Trakya Üniversitesi
AÇILAN İLAN SAYISI
6 İlan
SON BAŞVURU TARIHI
23.10.2026
PROGRAM BAŞLANGIÇ TARIHI
16.11.2026
PROGRAM BITIŞ TARIHI
25.06.2027

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-6

SON BAŞVURU TARİHİ 20-22 EKİM OLAN ÜNİVERSİTE İLANLARI

Amasya Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanlarında son başvuru tarihi 20 Ekim 2026 olarak uygulanırken, Eskişehir'deki üç devlet üniversitesinde başvurular 21 ve 22 Ekim 2026 tarihlerinde sona eriyor. Öğrencilerin başvuru yaparken kendi fakülte veya meslek yüksekokullarının bağlı olduğu program numarasını seçmeleri gerekiyor.

PROGRAM NO
22719
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22720
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22730
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi Taşova Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23041
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi Merzifon Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23042
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi Suluova Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23043
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Amasya Üniversitesi Genel Sekreterliği
UYGULAMA YERI
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Yerleşkesi
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22692
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Merkez
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22693
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri MYO
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22694
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Refahiye Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22695
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler YO
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22696
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22697
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22698
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Kemah Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22699
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Çayırlı Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22700
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Tercan Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22701
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Üzümlü Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
20.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
22717
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Eskişehir Teknik Üni. İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Eskişehir Teknik Üni. ve Bağlı Fakülteler
SON BAŞVURU
21.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22716
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Eskişehir Anadolu Üni. Rektörlüğü ve Bağlı Fakülteleri
SON BAŞVURU
22.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23061
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Eskişehir Osmangazi Üni. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
UYGULAMA YERI
Osmangazi Üni. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Fakülteler
SON BAŞVURU
22.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23140
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Eskişehir Osmangazi Üni. İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Osmangazi Üni. Rektörlüğü İdari Mali İşler Daire Bşk. ve Bağlı Fakülteler
SON BAŞVURU
22.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-7

ERZURUM VE ARTVİN'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN İLAN DETAYLARI

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi için toplam 15 ilan açıldı. Atatürk Üniversitesi'nin ilçe meslek yüksekokulları ve Oltu yerleşkesindeki birimlerinde seçmelerin noter kurası ile yapılacağı ilan açıklamalarında özellikle belirtiliyor. Artvin Çoruh Üniversitesi ise fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu bazında açtığı 15 ayrı ilanla öğrencilere farklı birimlerde görev alma imkanı sunuyor.

PROGRAM NO
23064
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Merkez Kampüs İdari ve Akademik Birimler
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23075
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi D.S.İ
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesine Bağlı Birimler
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23081
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23087
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Pasinler Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23150
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müd.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Atatürk Üni. Araştırma Hastanesine Bağlı Birimler
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23152
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Aşkale Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23153
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Hınıs Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23156
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Horasan Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23158
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
İspir Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23160
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Narman Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23161
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Oltu Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23162
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23165
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Atatürk Üni. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Tortum Meslek Yüksekokulu (Noter kurası ile)
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23139
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Erzurum Teknik Üni. İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Erzurum Teknik Üni. Bağlı İdari ve Akademik Tüm Birimler
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 13.06.2027
PROGRAM NO
23169
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
02.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22734
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22735
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22736
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üni. Rektörlüğü Sağlık Hizmetleri MYO
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23047
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23048
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23050
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23051
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23052
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23053
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23054
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23055
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Artvin Çoruh Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23062
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üni. Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Hopa Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23066
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Artvin Çoruh Üni. Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Hopa Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23071
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Çoruh Üni. Rektörlüğü Arhavi Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Arhavi Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23073
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Borçka Acarlar Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI VE SEÇIM NOTU
Borçka Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027

Görev alan gençlerin sağlık ve iş kazası prim giderlerini devlet eksiksiz üstleniyor.Görev alan gençlerin sağlık ve iş kazası prim giderlerini devlet eksiksiz üstleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ

Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi için açılan ilanlarda son başvuru tarihi 23 Ekim 2026 olarak belirlendi. Bingöl Üniversitesi'nde program 2 Kasım 2026 tarihinde başlarken, Batman ve Şırnak'ta 9 Kasım 2026, Fırat Üniversitesi'nde ise 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.

PROGRAM NO
23088
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Batman Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
UYGULAMA YERI
Merkez Kampüs
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23164
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Batı Raman Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23166
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Müd.
UYGULAMA YERI
Sason MYO Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23167
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Batman Üniversitesi Kozluk Meslek Yüksek Okulu Müd.
UYGULAMA YERI
Kozluk MYO Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23168
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
Hasankeyf MYO Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23080
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü
UYGULAMA YERI
Bingöl Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
02.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23085
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü
UYGULAMA YERI
Bingöl Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
02.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23086
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü
UYGULAMA YERI
Bingöl Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
02.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23198
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Baskil Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23199
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Karakoçan Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23201
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Kovancılar Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23205
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23248
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Keban Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23249
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Sivrice Gençlik Merkezi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23252
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Fırat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Fırat Üniversitesi Merkez Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23089
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
İdil Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23090
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi
UYGULAMA YERI
İdil Ziraat Fakültesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23170
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu Müd.
UYGULAMA YERI
Cizre Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23172
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
Silopi Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
23173
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü
UYGULAMA YERI
Şırnak Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-9

KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ

Karabük Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesindeki yerleşkelerde başvurular 23 Ekim 2026 tarihinde tamamlanıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez kampüslerinin yanı sıra Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Zile ve Turhal meslek yüksekokulları için ayrı program numaralarıyla öğrenci kabul ediyor.

PROGRAM NO
22721
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Karabük Üniversitesi Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
UYGULAMA YERI
Merkez Kampüs ve TOBB Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.05.2027
PROGRAM NO
22725
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Karabük Üniversitesi Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
UYGULAMA YERI
Safranbolu Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.05.2027
PROGRAM NO
22726
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Karabük Üniversitesi Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
UYGULAMA YERI
Eskipazar Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.05.2027
PROGRAM NO
22727
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Karabük Üniversitesi Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
UYGULAMA YERI
Yenice Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.05.2027
PROGRAM NO
22729
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Karabük Üniversitesi Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
UYGULAMA YERI
Eflani Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.05.2027
PROGRAM NO
23083
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Sinop Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Sinop Üniversitesi ve Bağlı Birimleri
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 30.06.2027
PROGRAM NO
22704
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. (TOGÜ) Personel Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22705
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi
UYGULAMA YERI
TOGÜ Ali Şevki Erek Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22706
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Gaziosmanpaşa Üni. Rektörlüğü Almus MYO
UYGULAMA YERI
TOGÜ Almus Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22707
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
TOGÜ Artova Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Artova Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22708
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
UYGULAMA YERI
TOGÜ Erbaa Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22709
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Niksar Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22710
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Gaziosmanpaşa Üni. Pazar Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Pazar Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22711
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
GOP Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Reşadiye Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22712
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
TOGÜ Zile Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Zile Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
22714
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Gazi Osman Paşa Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
TOGÜ Turhal Meslek Yüksek Okulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
23056
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Merkez Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23057
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Derbent Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23060
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23063
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Bor Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23065
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Ulukışla Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23147
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23059
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Osmaniye Korkut Ata Üni. Sağlık Kül. ve Spor Dai. Bşk.
UYGULAMA YERI
Osmaniye Korkut Ata Üni. Rektörlük Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 14.05.2027
PROGRAM NO
23072
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Osmaniye Korkut Ata Üni. Kadirli Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
Osmaniye Korkut Ata Üni. Kadirli Meslek Yüksekokulu
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 14.05.2027
PROGRAM NO
23149
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Osmaniye Korkut Ata Üni. Bahçe Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
Osmaniye Korkut Ata Üni. Rektörlük
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 14.05.2027
PROGRAM NO
23151
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Osmaniye Korkut Ata Üni. Düziçi Meslek Yüksek Okulu Müd.
UYGULAMA YERI
Osmaniye Korkut Ata Üni. Rektörlük Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
09.11.2026 - 14.05.2027

Hangi üniversitelerde İŞKUR Gençlik Programı var? 21 üniversitede 104 ilan açıldı-10

MARMARA BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İLAN LİSTESİ

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ilanlarında da son başvuru tarihi 23 Ekim 2026 olarak uygulanıyor. Her üç üniversitede de çalışma takvimi 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.

PROGRAM NO
22713
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
UYGULAMA YERI
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 11.06.2027
PROGRAM NO
22938
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Sakarya Üniversitesi Kampüsü
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 28.05.2027
PROGRAM NO
23184
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üni. Uzunköprü Uygulamalı Bilimler YO Müd.
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23193
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üni. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23200
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23202
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üni. Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi Bağlı Birimleri
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23207
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi Bağlı Birimler
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027
PROGRAM NO
23242
ÜNIVERSITE VE YÜKLENICI BIRIM
Trakya Üni. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
UYGULAMA YERI
Trakya Üniversitesi
SON BAŞVURU
23.10.2026
BAŞLANGIÇ - BITIŞ
16.11.2026 - 25.06.2027

Dijital başvurular tamamlandığında 150 bin asil öğrenci üniversitelerdeki noter kurasıyla belirlenecek.Dijital başvurular tamamlandığında 150 bin asil öğrenci üniversitelerdeki noter kurasıyla belirlenecek.

ÜNİVERSİTELERİN 2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından programa kabul edilecek 150 bin asil ve yedek aday, üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişleriyle belirlenecek. Birçok devlet üniversitesinde kura çekimleri 23 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve isim listeleri ilgili üniversitelerin duyuru sayfalarından ilan edilecek.

Başvuru ve kura sonuçları için aşağıda yer alan linklere tıklayın.

KURA ÇEKILIŞ TARIHI
23 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Amasya Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
24 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Sakarya Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
25 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Mersin Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
26 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
27 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
30 Ekim 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
2 Kasım 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Fırat Üniversitesi
KURA ÇEKILIŞ TARIHI
4 Kasım 2026
KURA ÇEKIMI YAPILACAK ÜNIVERSITELER
Trakya Üniversitesi

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